Gasly salue la ’cohésion’ chez Alpine F1 après une course de Monza qui s’annonçait ’compliquée’

Pierre Gasly est parti depuis la voie des stands en pneumatiques durs neufs et s’est classé 16e à l’arrivée du Grand Prix d’Italie à Monza.

Ce résultat très modeste était attendu par Alpine F1, qui en a profité hier soir pour mettre un moteur neuf au Français, ce qui l’a sorti de la grille pour le départ.

A l’arrivée, Gasly était philosophe, sachant très bien que Monza n’aurait jamais été un circuit qui convenait à son A525 à moteur Renault.

"Nous avions décidé de changer le groupe propulseur avant la course, ce qui nous a fait partir de la voie des stands."

"Nous savions que ce serait compliqué, surtout sur un circuit qui ne convient pas à notre monoplace. Nous avons essayé de tenir le plus longtemps possible en piste avec les pneus durs, en espérant tirer profit d’une voiture de sécurité tardive ou d’un drapeau rouge. La course est restée propre, sans fait de course à exploiter."

"Il semble très difficile d’aller chercher des points avec notre voiture à l’heure actuelle. L’équipe travaille d’arrache-pied, il y a une vraie cohésion entre nous, même dans une période comme celle-ci. Nous allons persévérer, faire de notre mieux, prendre les courses les unes après les autres et voir ce que nous pouvons faire chaque fois que nous sommes en piste."

Franco Colapinto est lui parti 17e et s’est classé à la même position, sans surprise pour lui non plus.

"C’était une journée piégeuse même si nous savions que ce serait probablement le cas cet après-midi sur un circuit compliqué pour nous."

"Nous avons manqué de rythme et eu du mal à remonter dans la hiérarchie. Cela a rendu la course assez longue sans grands rebondissements. Nous avons fait de notre mieux en suivant une stratégie conventionnelle pour finalement obtenir la dix-septième place."

"Nous allons nous remobiliser et essayer de comprendre ce que nous pourrions améliorer pour la suite. Mes objectifs restent les mêmes : continuer à m’appuyer sur l’expérience acquise au fil des épreuves, trouver des axes de progression avec notre voiture et donner le maximum. Nous avons une semaine pour préparer la prochaine course à Bakou. Je participerai aux préparatifs de l’équipe à Enstone et j’espère que nous pourrons faire de nouveaux pas en avant."

Pour Flavio Briatore, conseiller de l’équipe, "ce n’était ni notre meilleure journée ni notre meilleur résultat aujourd’hui à Monza, sur un circuit que nous savions peu favorable à notre package. La voiture actuelle est tout ce dont nous disposons avec nos deux pilotes pour les courses restantes compte tenu de l’accent mis sur le développement de la monoplace pour 2026. En tant que compétiteurs, nous savons que certains week-ends seront difficiles, mais nous avons confiance dans le travail effectué en coulisses et nous sommes convaincus que de meilleurs jours sont à venir pour l’équipe."