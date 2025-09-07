Verstappen se moque des consignes de McLaren F1

Max Verstappen s’est amusé à la radio pendant la course des consignes de McLaren F1.

Alors que le pilote Red Bull Racing avait le rythme suffisant pour maitriser Lando Norris et Oscar Piastri aujourd’hui au Grand Prix d’Italie, il a été étonné de l’échange de positions entre les deux pilotes de l’équipe de Woking.

"Haha, ils ont échangé les positions juste parce que Lando a eu un arrêt lent ?" a dit Verstappen à la radio

Ce à quoi son ingénieur Ganpiero Lambiase a répondu : "ce ne sont pas nos affaires, je crois qu’ils essayent de garder leur bataille équitable."

Verstappen a donc été interrogé ce soir sur sa moquerie.

"Pour moi, un pilote doit tirer le meilleur de toute situation qui se présente à lui. Je suis d’accord avec Oscar quand il a dit que les arrêts lents font partie du jeu. Cela arrive et en F1 il faut tout prendre.

"Mais je ne vais pas commenter plus ce qu’ils doivent faire, car McLaren gère l’équipe comme ils l’entendent. Des erreurs peuvent arriver, on peut parfois s’arrêter trop lentement, commettre une erreur ou subir une panne, mais, selon moi, ça fait partie de la course."

"De toute façon, au championnat, c’est entre eux, donc ils ont pleinement le droit de faire ce qu’ils veulent."