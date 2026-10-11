’Comme un zoo’ : Verstappen décrit un paddock F1 devenu invivable à ses yeux

Max Verstappen porte un regard de plus en plus critique sur l’environnement dans lequel évoluent les pilotes de Formule 1. Le quadruple champion du monde estime que le paddock a profondément changé au cours de la dernière décennie, au point de devenir un endroit où il est presque impossible de profiter d’un moment de tranquillité. Entre les sollicitations permanentes, les invités et les obligations liées à sa notoriété, le pilote Red Bull reconnaît avoir de plus en plus de difficultés à préserver son espace personnel. Une situation qui intervient alors que sa vie de père influence également sa réflexion sur son avenir.

Depuis son arrivée en Formule 1 en 2015, Max Verstappen a assisté à une transformation considérable de la discipline, notamment en matière de popularité et d’exposition médiatique.

Le développement de l’audience internationale, la multiplication des événements et la présence croissante d’invités dans les espaces réservés aux équipes ont progressivement modifié l’atmosphère du paddock.

Une évolution que le Néerlandais ne semble pas particulièrement apprécier.

Dans un entretien accordé au quotidien De Telegraaf, Verstappen a livré une description peu flatteuse de l’environnement actuel de la Formule 1.

"C’est comme un zoo !"

Le pilote Red Bull explique notamment que les possibilités d’échanger tranquillement avec les personnes présentes sur les circuits sont devenues extrêmement limitées.

"On ne peut pratiquement plus avoir une petite conversation avec quelqu’un. C’est presque impossible. Je vis quasiment en permanence entre ma petite pièce, le garage et la voie des stands."

Alors que le paddock était autrefois un lieu où les membres des différentes équipes pouvaient se retrouver et discuter plus librement, Verstappen estime désormais devoir limiter ses déplacements pour éviter d’être constamment interrompu.

Même chez Red Bull, Verstappen peine à trouver du calme

Le quadruple champion du monde précise que les espaces d’accueil de Red Bull ne constituent pas nécessairement un refuge face à cette agitation.

L’hospitalité de l’écurie accueille elle aussi de nombreux invités, dont certains souhaitent naturellement échanger avec les pilotes. Verstappen comprend ces sollicitations et ne remet pas en cause les intentions des personnes qui viennent à sa rencontre. Il reconnaît toutefois que cette attention permanente peut devenir pesante.

"Il y a beaucoup d’invités qui veulent quelque chose de vous."

"Ils partent d’une bonne intention, mais j’ai aussi besoin d’un peu de calme et de tranquillité. Et plus vous gagnez, plus vous accomplissez de choses, plus les gens attendent de vous."

Il choisit néanmoins de relativiser cette situation avec une pointe d’ironie.

"Alors peut-être que c’est bon signe..."

Cette remarque résume le paradoxe auquel Verstappen est confronté : ses performances lui ont permis de devenir l’un des pilotes les plus reconnus de sa génération, mais cette réussite a également rendu son quotidien dans le paddock beaucoup moins paisible.

Alors que la paternité occupe désormais une place croissante dans ses réflexions personnelles, le pilote Red Bull semble accorder toujours davantage d’importance à la possibilité de préserver du temps et de la tranquillité en dehors de ses obligations professionnelles.

Ces déclarations montrent encore une fois que les performances sportives ne sont plus les seuls éléments entrant en ligne de compte lorsqu’il envisage son avenir en Formule 1.