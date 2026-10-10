4e sur la grille, Antonelli vise le podium, Russell espère les points si sa remontée se passe bien

Les qualifications du Grand Prix de Singapour ont livré un bilan contrasté pour Mercedes. Kimi Antonelli a décroché la quatrième place sur la grille de départ, confirmant les progrès réalisés dans la compréhension des dernières évolutions aérodynamiques de sa monoplace, même si leur exploitation reste délicate. De son côté, George Russell n’a pas retrouvé les sensations qui lui avaient permis d’afficher un excellent rythme vendredi. Sixième des qualifications après son accident lors du Sprint, le Britannique devra s’élancer du fond de la grille en raison d’une pénalité liée à son groupe propulseur.

Quatrième du Sprint plus tôt dans la journée, Antonelli a de nouveau obtenu la quatrième position lors des qualifications du Grand Prix. Un résultat encourageant pour le jeune Italien, qui avait reconnu éprouver des difficultés à comprendre le comportement du nouveau package aérodynamique de Mercedes.

Les analyses menées par l’équipe ont visiblement porté leurs fruits, puisque le leader du championnat estime avoir disposé d’une monoplace plus performante ce samedi. Il souligne toutefois que la fenêtre de fonctionnement optimale reste particulièrement étroite et que les réactions de la voiture peuvent varier considérablement lorsqu’il cherche à gagner du temps.

"La voiture était clairement dans une meilleure fenêtre aujourd’hui, même si sa fenêtre de fonctionnement reste très étroite. Mais surtout, tout au long des qualifications, lorsque vous essayez de gagner du temps, la voiture réagit toujours un peu différemment. Cela peut même changer d’un virage à l’autre."

"Mais je pense que l’équipe a fait du très bon travail, parce que nous avons avant tout identifié les problèmes et que nous sommes maintenant capables de mieux comprendre ce package. Désormais, il s’agit d’essayer de trouver la bonne fenêtre de fonctionnement avec les réglages, afin de nous assurer que ce package fonctionne correctement dans cette configuration."

Malgré ces difficultés persistantes, Antonelli aborde la course avec ambition. Depuis la quatrième place, il espère notamment profiter d’un bon départ pour se mêler à la lutte pour les premières positions.

"Demain, nous allons essayer de prendre un bon départ et nous verrons ce que nous pourrons faire depuis la quatrième place. Un podium serait un très bon résultat, mais nous verrons aussi quelles seront mes sensations avec la voiture en piste. Je ferai de mon mieux."

Russell déçu de son rythme et condamné à une remontée

La situation est nettement plus compliquée de l’autre côté du garage Mercedes. George Russell a signé le sixième temps des qualifications, mais ce résultat ne reflète pas totalement les difficultés qu’il a rencontrées après son accident lors du Sprint.

Le Britannique souhaitait avant tout vérifier que sa monoplace avait conservé les mêmes caractéristiques qu’avant son accident. Or, dès son retour en piste, il a constaté que les sensations n’étaient plus identiques.

Russell estime ainsi avoir perdu une partie de la compétitivité dont il disposait vendredi, lorsqu’il parvenait régulièrement à se placer parmi les trois pilotes les plus rapides.

"Je voulais juste m’assurer que la voiture procurait les mêmes sensations qu’hier après l’accident du Sprint, mais ce n’était pas vraiment le cas. J’avais un très bon rythme hier, dans les trois premiers sur presque tous les tours que j’effectuais, et aujourd’hui, je n’étais même pas dans les cinq premiers."

À cette déception s’ajoute une pénalité liée à son groupe propulseur, qui le contraindra à prendre le départ depuis le fond de la grille dimanche.

Russell sait donc qu’une remontée s’annonce difficile sur le circuit urbain de Marina Bay, où les possibilités de dépassement sont limitées. Pour autant, il garde l’espoir de revenir dans les points.

"En course, ce sera un véritable défi avec la pénalité, c’est certain. Kimi est remonté de la 19e place jusqu’à la victoire à Monza, et à Bakou, il partait 16e et n’était remonté qu’à la dixième place à quinze tours de la fin. Le même pilote, deux situations différentes. Donc j’espère pouvoir terminer dans les points, à la sixième ou à la septième place."