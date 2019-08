Rallye de Finlande : Tänak en tête du shakedown devant Neuville

Ott Tänak a fait honneur à son statut de favori au Neste Rally Finland en se montrant le plus rapide du shakedown jeudi matin.

Leader du Championnat du Monde FIA des Rallyes, Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) évolue cette semaine sur les terres de son équipe Toyota Gazoo Racing et l’Estonien a déjà marqué son territoire en réalisant le meilleur temps du jour sur Vesala (4,26 km).

Déjà en tête après son premier passage dans la spéciale, Ott Tänak a gagné plus d’une seconde lors de son deuxième run sur les routes de terre avant de signer son temps de référence dans sa troisième et dernière tentative.

« Le shakedown était bon, aucun souci à noter ! », a-t-il confié, serein. « Nous avons effectué de bons essais et un rallye en Estonie, donc nous nous sommes préparés le mieux possible. Pour le moment, tout va bien et je pense que cela devrait aller ce week-end, même si je m’attends à une énorme bataille. »

Thierry Neuville (Hyundai i20 WRC) a effectué un passage de plus pour signer le deuxième meilleur temps à 3/10e de seconde d’Ott Tänak, la meilleure prestation de Hyundai.

Pour ses débuts avec le constructeur coréen, Craig Breen (Hyundai i20 WRC) pointe une demi-seconde de retard tout en devançant Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 WRC) d’un dixième.

Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) se classe cinquième devant le Champion du Monde en titre Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC), ex æquo avec les Toyota Yaris de Kris Meeke et de Jari-Matti Latvala.

Les temps du top 10 :

1. Ott Tänak Toyota Yaris WRC 1’53’’8

2. Thierry Neuville Hyundai i20 WRC 0’’3

3. Craig Breen Hyundai i20 WRC 0’’8

4. Andreas Mikkelsen Hyundai i20 WRC 0’’9

5. Teemu Suninen Ford Fiesta WRC 1’’0

6. Sébastien Ogier Citroën C3 WRC 1’’2

6. Kris Meeke Toyota Yaris WRC 1’’2

6. Jari-Matti Latvala Toyota Yaris WRC 1’’2

9. Esapekka Lappi Citroën C3 WRC 1’’5

10. Gus Greensmith Ford Fiesta WRC 3’’5