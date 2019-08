Finlande, jeudi : Neuville, premier leader après l’ES1

Thierry Neuville devance le leader du championnat Ott Tänak en tête du Neste Rally Finland après avoir remporté la spectaculaire spéciale disputée jeudi soir dans le centre-ville de Jyväskyla.

Doté des dernières évolutions aérodynamiques sur sa Hyundai i20 WRC, le Belge a devancé Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) sur la surface mixte d’Harju pour 7/10e de seconde.

« Nous avons travaillé dur depuis le début de l’année, notamment pour cette épreuve », a confié le Belge. « J’espère que cela nous profitera à un moment ou l’autre. Je me sens fin prêt et je veux ramener de Finlande un bon résultat pour l’équipe. »

Avec sept points d’avance sur Thierry Neuville au classement général, Ott Tänak est pressenti pour s’imposer cette semaine, mais il devra ouvrir sur les routes de terre au programme vendredi. Le pilote Toyota Gazoo Racing a précédé son équipier Kris Meeke pour 5/10e.

« Demain s’annonce difficile », a-t-il cédé. « Nous allons devoir gérer et voir ce qu’il est possible de faire. Dans tous les cas, nous essaierons ! »

Champion du Monde en titre, Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) pointait 1/10e plus loin au quatrième rang, suivi d’Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 WRC) à près d’une seconde. Craig Breen (Hyundai i20 WRC), Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC) et Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) étaient sixièmes ex æquo à 2’’4 du temps de référence établi par Thierry Neuville.

Vendredi, les concurrents prendront la direction des bois pour une boucle de cinq spéciales, dont quatre répétées l’après-midi. Un nouveau passage dans Harju marquera la fin d’une étape longue de 126,47 kilomètres chronométrés.