Porsche fera rouler son prototype LMDh cette année

Porsche ne prévoit de s’engager en WEC qu’en 2023, mais le constructeur va débuter ses essais avec son prototype LMDh dès cette année. Thomas Laundenbach, le directeur de Porsche Motorsport, a confirmé l’intention de prendre la piste en 2021.

"Le calendrier est serré, mais nous nous dirigeons toujours vers cela" a déclaré Laundenbach. "Je pense que nous sommes en bonne forme et que nous faisons de bons progrès."

Porsche fera ce shakedown dans son centre de développement de Weissach, ou juste à côté, mais ce roulage sera crucial : "Avec une toute nouvelle voiture, il faut toujours faire un shakedown en bonne et due forme."

"Il ne faut pas aller sur un circuit car cela coûte beaucoup d’argent. Il s’agira d’une sorte de premier roulage, vraiment pour voir si tous les systèmes sont bons et pour faire les réglages et la calibration, ce ne seront pas de véritables tests de performance."

Laundenbach a également révélé qu’en plus du programme officiel qui sera occupé par Penske, Porsche veut des clients dès sa première participation au WEC et aux 24 Heures du Mans en LMDh : "Nous prévoyons clairement de permettre à au moins un certain nombre de clients de commencer en 2023."

"C’est pour nous un défi car nous sommes toujours en train de développer la voiture, et cela ne nous facilite pas la vie de lancer un programme d’usine en même temps que de commencer avec des clients."