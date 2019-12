Peugeot et Rebellion s’associent pour le WEC

Les deux compagnies sont engagées dès 2022 dans la catégorie Hypercar, utilisant des chaînes de traction hybrides électrifiées. Elles s’appuient sur leur passion commune du sport automobile, leur palmarès exceptionnel ainsi que leur savoir-faire sportif et technologique pour faire briller leurs couleurs.

Cette union résulte d’une ambition commune de réussir l’engagement de PEUGEOT en endurance et l’entrée de REBELLION Corporation dans la nouvelle ère énergétique de ce championnat, parmi les plus prestigieux au monde. Dès le mois de Janvier 2020, l’équipe technique définira les grandes lignes du projet et en parallèle, Peugeot Sport et REBELLION Racing constitueront l’équipe.

Jean-Philippe IMPARATO, Directeur Automobiles PEUGEOT : « PEUGEOT a écrit de belles pages dans l’histoire de l’endurance avec ses motorisations essence et diesel, et nous voulons désormais ouvrir un nouveau chapitre avec l’hybridation. L’annonce de notre participation il y a quelques semaines a suscité un réel engouement. Nous en sommes très heureux d’autant que ce nouveau virage sportif et énergétique que nous allons prendre accompagnera nos lancements de Peugeot Sport Engineered. Je suis d’autant plus convaincu de cet engagement, que nous sommes désormais alliés avec un grand partenaire. La passion, la perfection et la Performance de REBELLION Corporation s’associent parfaitement aux valeurs de PEUGEOT : Exigence, Allure et Emotion ».

Jean-Marc FINOT, Directeur de PSA Motorsport : « Nous sommes très heureux de pouvoir nous associer à l’un des acteurs majeurs de l’endurance. L’expertise et le savoir-faire de REBELLION Racing en WEC est un vrai atout pour composer une équipe forte et aborder 2022 dans les meilleures conditions. Leur dernière victoire à Shanghai l’illustre. Les rôles seront répartis selon nos compétences respectives et nous serons tous basés à Versailles-Satory ».

Alexandre PESCI, Président de REBELLION Corporation : « Je crois que la passion de nos deux entreprises parle pour nous comme un langage commun et simple. Nous allons construire ensemble une voiture, un team et aller nous battre sur des terrains concurrentiels pour ouvrir un palmarès commun ».

Calim BOUHADRA, Directeur REBELLION Corporation : « Nous somme jeunes, ambitieux et « Rebells » ! Et je suis fier de voir que nous partageons des valeurs identiques avec PEUGEOT ! Le savoir-faire technique de Peugeot Sport associé à l’expérience de REBELLION Racing seront des atouts déterminants pour démarrer cette nouvelle ère de l’endurance avec des ambitions clairement affichées ».