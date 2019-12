Gelael et Ticktum rejoignent DAMS pour la saison 2020 de F2

L’Indonésien Sean Gelael et le Britannique Dan Ticktum rouleront chez DAMS lors du championnat 2020 de Formule 2 FIA ; la structure mancelle aura pour objectif de défendre son titre Équipes tout en essayant de remporter la couronne des Pilotes.

Sean, premier indonésien à rejoindre DAMS, apportera sa grande expérience de la catégorie ayant déjà terminé sur le podium. Âgé de 23 ans, il est également affilié à la Scuderia Toro Rosso depuis 2017, participant à cinq séances d’essais libres 1 en Grands Prix ainsi qu’à des essais d’intersaison, comme cette semaine après le Grand Prix d’Abou Dhabi.

Double vainqueur du Grand Prix de Macao, Dan Ticktum, 20 ans, retrouve la structure française après une pige en GP3 Series en 2017, obtenant un podium dès sa cinquième course. Il deviendra vice-champion du championnat d’Europe FIA de Formule 3 en 2018 avant de participer la même année au meeting d’Abou Dhabi en Formule 2 FIA.

En 2019, Dan a combiné la Super Formula avec le Championnat Régional Européen, participant à deux meetings et obtenant deux secondes places. Pour sa première saison complète en 2020 dans l’antichambre de la Formule 1, il se concentrera uniquement sur ce programme.

DAMS a effectué une campagne fructueuse en 2019 dans le championnat FIA de Formule 2, obtenant plus de victoires (six) que toute autre équipe et 16 podiums. Elle a remporté le titre Équipes et termine deuxième et quatrième du championnat Pilotes. Nicholas Latifi est également devenu le 32ème pilote DAMS à atteindre la Formule 1 rejoignant ROKiT Williams Racing en 2020.

Sean Gelael et Dan Ticktum prendront la piste sur le circuit d’Abou Dhabi du 5 au 7 décembre lors des essais officiels FIA de Formula 2 pour commencer à préparer la prochaine saison dont le coup d’envoi sera donné à Bahreïn du 20 au 22 mars 2020.

Sean Gelael :

« Je suis très honoré d’avoir été retenu par DAMS qui vient de remporter le titre Équipes il y avait beaucoup de pilotes sur le marché. Nous allons essayer de renouveler ces bons résultats la saison prochaine et le défi sera difficile. Il faudra également gérer un changement de règlement important avec l’introduction des pneus 18 pouces, mais je suis confiant car l’équipe technique est fantastique ; elle croit en ses pilotes et leur fait confiance. »

Dan Ticktum :

« Je suis enchanté de rejoindre DAMS en Formule 2 pour la saison 2020. Nous avons déjà travaillé ensemble en GP3 en 2017. Après nos bons résultats, je suis impatient de retrouver l’équipe. Elle démontre à nouveau avec le titre Équipes 2019 qu’elle est l’une des meilleures structures. François et DAMS ont la réputation dans le paddock de Formule 1 de former leurs pilotes au plus haut niveau et de les accompagner pour qu’ils accèdent à la F1 - je suis vraiment impatient de pouvoir commencer notre partenariat dès cette semaine à Abou Dhabi. »

Gregory et Olivier Driot :

« Nous sommes enchantés d’accueillir Sean Gelael et Dan Ticktum chez DAMS. La saison prochaine nous aurons une paire de pilotes complémentaires avec notamment l’expérience de Sean qui sera cruciale lors d’une année comprenant un gros changement technique avec l’introduction des pneus 18 pouces. Son expérience nous permettra d’avoir de bonnes références et indications techniques, et nous souhaitons l’aider à obtenir les résultats qu’il mérite. En ce qui concerne Dan, nous investissons dans un « rookie » que nous souhaitons former le plus rapidement possible. Nous savons qu’il est très rapide comme il l’a démontré en remportant par deux fois le Grand Prix de Macao et avec son titre de vice-champion en Formule 3 Européenne. Il a déjà roulé avec succès chez DAMS en GP3 pendant trois meetings et il nous a rejoint pour un test de F2 qui s’est très bien déroulé. C’est presque un retour chez DAMS même si ce n’était que pour des prestations ponctuelles. Nous sommes impatients de voir nos deux nouvelles recrues en piste sous les couleurs DAMS. »