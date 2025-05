Wurz présente un tracé de Monaco modifié pour améliorer les dépassements en F1

L’ancien pilote de Formule 1 Alexander Wurz a présenté un plan visant à améliorer le très décrié Grand Prix de Monaco en expliquant comment modifier le tracé du circuit pour améliorer les possibilités de dépassement.

L’emblématique circuit urbain de la Principauté a de nouveau été critiqué après la course du week-end dernier, remportée par Lando Norris.

Malgré la règle des deux arrêts minimum au stand imposée par la FIA, la course n’a enregistré que deux dépassements en piste, soit deux de moins que l’an dernier.

Cela a une fois de plus relancé le débat annuel sur la pertinence de la présence du circuit, qui a désormais accueilli 82 Grands Prix, dans la F1 moderne.

Mais Wurz, président de l’Association des pilotes de Grand Prix [GPDA], a partagé sur les réseaux sociaux ses idées pour améliorer le circuit, via sa propre entreprise de conception de circuits : Wurz Design (voir la vidéo comportant les plans ci-dessous).

La première partie du circuit à modifier est baptisée la Nouvelle Chicane, déplacée d’un tiers de sa longueur entre son emplacement actuel et le virage à gauche suivant, Tabac.

Expliquant les raisons de cette suggestion, Wurz a déclaré : "Je suis convaincu, d’après ma propre expérience en regardant les courses et en discutant avec mes collègues pilotes, que déplacer la chicane plus loin, ce qui, compte tenu des contraintes physiques de toute ville, devrait être possible. Cela signifie que la défense dans ce virage, qui est assez facile à réaliser avec le léger virage à la sortie du tunnel et les bosses, deviendra plus difficile."

La deuxième modification consisterait à modifier le profil du virage de la Rascasse, l’avant-dernier du circuit, en déplaçant le point de corde de quelques mètres par rapport à sa position actuelle.

"Lorsque ce point de corde sera plus éloigné, la ligne d’entrée changera certainement. Le virage sera beaucoup plus propice aux attaques en piqué, ce qui signifie que tout pilote devant devra soit défendre, soit accepter qu’il laisse la porte ouverte."

"En défendant, vous sortirez beaucoup plus lentement, ce qui créera un train derrière vous et la pression sur tous les pilotes ne fera qu’augmenter."

"Je pense que c’est une petite astuce, assez facile à réaliser, mais qui devrait au moins donner lieu à plus de bagarres, une pression plus intense, et peut-être à des dépassements."

La troisième et dernière suggestion serait d’élargir les entrées et sorties de l’épingle du Fairmont (Grand Hotel), estimant que les pilotes seraient plus enclins à tenter des dépassements audacieux.

"Cela signifie que les pilotes qui descendent auront plus de chances de faire une attaque en piqué. Le pilote de tête devra donc se défendre davantage, ce qui le ralentira."

"Mais l’épingle est très étroite, il faut donc élargir la piste à la sortie, supprimer le vibreur et recouvrir la piste d’asphalte jusqu’à ce muret, afin de conserver le rayon de braquage."

Ce plan détaillé pourrait plaire à Christian Horner, qui a réitéré aux médias, son point de vue sur l’évolution nécessaire de la piste (à lire ici).