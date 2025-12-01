Wolff se paie les ’inepties’ de Marko : ’comment peut-on être aussi stupide ?’

Toto Wolff est revenu sur la performance de Mercedes F1 au Qatar, alors que l’équipe a raté le podium et a terminé aux cinquième et sixième positions. Le directeur de l’équipe a détaillé ce qui l’a empêchée d’atteindre le top 3.

Un premier tour manqué pour George Russell et un arrêt au stand coûteux pour Andrea Kimi Antonelli ont été les raisons qui ont empêché un meilleur résultat pour les deux pilotes du team.

"Nous sommes frustrés par le déroulement de notre course. La soirée a été difficile et nous aurions pu au moins monter sur le podium, et marquer de bons points. Malheureusement, des erreurs nous ont empêchés de saisir notre chance," a déclaré Wolff.

"George a connu un premier tour compliqué, perdant des positions en raison d’une adhérence réduite sur la partie de la piste où il était. À partir de là, l’intervention de la voiture de sécurité au septième tour nous a contraints, comme la quasi-totalité des concurrents, à rentrer aux stands, nous bloquant stratégiquement. C’était la bonne décision de faire rentrer les deux voitures, mais un arrêt trop lent de Kimi nous a coûté une place sur Sainz, ce qui a également retardé George."

"Il était quasiment impossible de suivre de près et de tenter un dépassement. Nous savions donc que la course serait longue. Malgré tout, nos deux pilotes ont maintenu la pression sur ceux qui les précédaient et ont piloté à la limite."

Mais l’Autrichien s’est surtout fortement agacé des propos de Red Bull, qui ont accusé Antonelli d’avoir laissé passer Lando Norris volontairement en fin de course. Gianpiero Lambiase a été le premier à le sous-entendre dans le tour d’honneur, et Helmut Marko l’a redit après la course, ce qui a fait sortir Wolff de ses gonds.

"Pauvre Helmut !" a lancé le directeur, avant de tacler son compatriote et de dédouaner l’ingénieur de Verstappen, ’GP’. "C’est un non-sens absolu, c’est hallucinant. Nous luttons pour la deuxième place au Championnat des Constructeurs, et c’est très important pour nous. Kimi visait également un troisième podium consécutif."

"Comment peut-on être aussi stupide pour dire des choses pareilles ? Ça m’énerve parce que je suis déjà énervé par la course, par son déroulement. Je suis énervé par l’erreur à la fin. Je suis énervé par toutes les autres erreurs, et entendre de telles inepties, c’est tout simplement hallucinant."

"Il est difficile pour moi d’entendre des accusations de la part de Red Bull sur le fait qu’il ait ’laissé passer’ Norris. C’était une simple erreur, frustrante pour lui comme pour l’équipe."

"L’autre chose, c’est qu’au-delà de la perte de points au championnat des constructeurs, j’ai parlé à GP, je l’ai vu, il était évidemment très émotif à ce moment-là. Je lui ai dit : ’Kimi est sorti de piste’. Il a eu un petit moment d’égarement dans le virage précédent et, faute de vitesse à l’entrée de ce gauche, il a accéléré. Et à ce moment-là, comme ça peut arriver, il a perdu sa position."

"Pour GP, la situation est donc claire. Il m’a dit qu’il n’avait pas vu la situation. Pourquoi aurions-nous fait ça ?"

"Pourquoi songerions-nous à influencer le championnat des pilotes ? Marko devrait se faire examiner, il voit des fantômes."

Le Dr Marko a depuis présenté ses excuses (voir la mise à jour en bas de cet article).

L’équipe n’a pas encore validé sa deuxième place au championnat, mais elle a fait un grand pas dans cette direction avec 43 points à distribuer, et 33 d’avance sur sa poursuivante.

"Nous nous tournons désormais vers Abu Dhabi et la dernière course de la saison. Avec 33 points d’avance sur Red Bull, la deuxième place est à notre portée. Nous voulons terminer l’année et cette ère en F1 en beauté et nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir lors de ce qui s’annonce comme une finale de championnat spectaculaire."

Andrew Shovlin, le directeur de l’ingénierie en piste, a lui aussi analysé cette course, et notamment précisé en détail ce qui a coûté du temps à ses pilotes : "Un résultat vraiment frustrant au Qatar, mais nous avons au moins marqué un nombre honorable de points."

"Nous abordons la dernière course avec 33 points d’avance et la deuxième place du championnat des constructeurs. Même si nous n’avons pas eu beaucoup d’espace pour le démontrer, la voiture était performante."

"George a perdu du terrain au départ, mais cela semblait être le cas pour toutes les voitures de la ligne sale à l’intérieure. Il est ensuite sorti de trajectoire après un coup de raquette au virage 2, a perdu de l’adhérence à cause de la saleté sur ses pneus et a malheureusement cédé des places à Sainz et Alonso."

"Kimi a pris un meilleur départ et commençait à trouver son rythme derrière Norris lorsque la voiture de sécurité est intervenue au tour précis permettant de terminer la course en deux relais de 25 tours. Comme prévu, presque toutes les voitures se sont arrêtées ; nous avons donc dû retenir Kimi un peu plus longtemps que nécessaire, ce qui lui a coûté une place au profit de Sainz et, finalement, une chance de podium."

"Avec George, il était évident qu’il perdrait du terrain suite à l’accrochage, ce qui a permis à Hadjar de prendre la tête. Le reste de la course a été assez peu spectaculaire. George a gagné une place sur Hadjar après une crevaison et a également réalisé qu’il pouvait gagner une seconde entière une fois en piste dégagée. Kimi a perdu une place au profit de Norris alors qu’il tentait de rester en tête."

"Ce n’est pas le résultat global que nous espérions, mais nous allons faire en sorte de terminer l’année en beauté à Abu Dhabi."

Mise à jour à 11h43 : Le Dr Marko est revenu sur ses propos dans une interview accordée à F1-Insider et présente même ses excuses.

"J’ai revu les images très attentivement. La première fois, Antonelli aurait pu mieux se défendre (Marko fait référence à son duel à l’aspiration avec Oscar Piastri, qui arrivait dans la ligne droite des stands). La seconde fois, c’était une erreur de pilotage, pas intentionnelle."

Antonelli a dû couper ses réseaux sociaux depuis hier soir, victimes d’insultes et d’abus inexcusables.

"Je suis désolé qu’Antonelli ait été autant critiqué en ligne. Pour être parfaitement clair : il n’a pas laissé passer Norris intentionnellement," conclut le consultant de Red Bull.