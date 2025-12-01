’Chucky’ Verstappen revient hanter McLaren F1 : un 5e titre épique à Abu Dhabi ?

Zak Brown a décrit Max Verstappen comme un personnage de film d’horreur qui revient toujours hanter les McLaren F1 : mais au Qatar, c’est surtout McLaren F1 qui s’est elle-même lancée une malédiction, en ratant totalement sa stratégie au moment de l’entrée en piste de la voiture de sécurité.

Au classement, Verstappen est revenu à 12 points de Lando Norris. Il a aussi officiellement mis une McLaren F1 derrière lui (pour la première fois depuis avril), celle d’Oscar Piastri (à 16 points de Norris).

En clair, Max Verstappen peut être titré à Abu Dhabi, mais pour cela, il devra gagner et espérer que Lando Norris finisse 4e. C’est loin d’être fait.

Une course pour un 5e titre : Max Verstappen n’a plus qu’un seul objectif en tête. Mais à combien de pourcentages estime-t-il ses chances de sacre dimanche prochain à Abu Dhabi ?

« Je n’en ai aucune idée. J’espère que nous commencerons bien le week-end. Disons-le comme ça. Cela aiderait beaucoup. »

En termes de performance pure, Max Verstappen s’attend à être derrière les McLaren F1, mais qui sait ?

« Je pense qu’en rythme pur, ce sera difficile, mais une course comme celle du Qatar montre aussi qu’un Grand Prix n’est pas toujours simple, et que beaucoup de choses peuvent arriver. Je compte donc probablement un peu là-dessus. »

À 12 points seulement de Lando Norris alors qu’il a pu compter jusqu’à 104 points de retard sur Oscar Piastri… Max Verstappen a fait des miracles cette année et ce n’est peut-être pas terminé. Avec le recul, comment estime-t-il son incroyable come-back ? Quel est son état d’esprit ?

« Je suis excité. Je suis heureux d’y aller et de tenter ma chance. Mais comme je l’ai dit avant, il faut aussi être réaliste, je pense qu’en rythme pur, nous ne sommes pas au même niveau. Mais en même temps, quand la stratégie entre peut-être en jeu ou que l’on prend les bonnes décisions au bon moment, nous pourrions avoir l’opportunité. »

Max Verstappen a déjà gagné une finale à Abu Dhabi : c’était en 2021 et tout le monde s’en souvient. Est-il plus stressé ou plus détendu, maintenant qu’il est dans la position du chasseur ?

« Non. Je suis beaucoup plus détendu maintenant. Je sais que j’ai 12 points de retard. J’y vais juste avec une énergie positive. J’essaie tout ce que je peux. Mais en même temps, si je ne gagne pas, je sais quand même que j’ai eu une saison incroyable. »

« Donc, cela n’a pas vraiment d’importance. Cela enlève beaucoup de pression. Je suis juste là pour passer un bon moment comme en course. En pensant : "On verra comment ça se passe". »

« Je sais que quand je m’assois dans la voiture, j’essaie toujours de maximiser tout ce que je peux. Et c’est ce que j’essaierai de faire à Abu Dhabi, mais en même temps, je sais aussi que nous devons probablement compter sur certains facteurs externes pour tenter notre chance. »

« Mais une course comme hier montre que quand on pense que ça va être ennuyeux et simple, ça ne l’est pas. J’espère donc qu’Abu Dhabi sera similaire. »

Quoi qu’il en soit, le Néerlandais s’estime aujourd’hui à son meilleur niveau en carrière : que McLaren F1 prenne garde, le personnage de film d’horreur est aussi un super-héros…

« Honnêtement, notre saison a été très forte, mais c’est aussi quelque chose que j’exige de moi-même après 11 ans en Formule 1. Et, vous savez, chaque année, je pense que l’on devient un peu plus complet. »

« Même dans les années de championnat, il y a toujours des choses sur lesquelles on revient et on se dit : "J’aurais pu en apprendre un peu plus" ou "J’aurais pu faire un peu plus là-bas." »

Le Néerlandais l’admet, il a été un peu démotivé durant la première moitié de saison difficile, avec des performances en dent de scie de sa Red Bull.

« Cette année, nous avons juste eu une première moitié de saison très difficile, comme tout le monde le sait. Mais être encore dans cette lutte... en même temps, je pense que nous pouvons en être vraiment fiers car au milieu de la saison, à un moment donné, c’était presque... non pas que l’on perde la motivation, mais on ne voit pas vraiment de moyen de gagner à nouveau cette saison. »

« C’est presque comme s’il fallait espérer que 2026 serait meilleur. Mais nous avons certainement fait de très bons progrès avec la voiture, et lors de certains week-ends, c’est sûr, nous étions dans un état très compétitif où nous pouvions gagner des courses. »

« Mais en même temps, nous avons aussi gagné des courses où nous n’aurions peut-être pas dû, comme hier, en prenant la bonne décision en tant qu’équipe. Et ensuite, bien sûr, c’est toujours à moi de l’exécuter de la meilleure façon possible. »

« Mais c’est, au bout du compte, aussi un véritable effort d’équipe. La façon dont je travaille avec mon ingénieur de course, avec GP (Lambiase), et aussi les gars en coulisses... toute l’équipe très proche de moi... je pense que nous sommes vraiment bien intégrés, et nous savons exactement ce que nous devons nous demander les uns aux autres. »

« Cela aide probablement aussi quand on est dans une bataille comme celle-ci, quand on n’est pas le plus rapide, mais que l’on maximise quand même à peu près tout ce que l’on a. »

Une saison qui a rebasculé dans le bon sens à Zandvoort ?

À quel moment précis Max Verstappen estime-t-il qu’il est revenu dans la course au titre ? Peut-être avec l’évolution de Monza qui a relancé la performance pure de sa voiture ?

« On essaie beaucoup de choses, et beaucoup de choses n’ont pas fonctionné. Mais ensuite, je dirais que depuis Zandvoort, nous avons trouvé un peu une direction. »

« Et sur certaines pistes, cela a vraiment bien fonctionné. Sur d’autres pistes, nous avons encore des limitations, comme ici aussi. Nous savons que dans les longs virages à vitesse moyenne, cela ne convient pas à notre voiture, en gros. »

« De plus, je pense aussi que les pistes à appui moyen… c’est normalement probablement le mieux pour nous – appui moyen à faible, pour une raison quelconque. Donc, oui, ce n’est pas cette piste (celle du Qatar), et ce n’est probablement pas vraiment Abu Dhabi non plus. Il y a aussi quelques longs virages là-bas. »

« Mais c’est quelque chose que nous essayons bien sûr de comprendre davantage aussi pour l’avenir. Je sais que les réglementations vont être complètement différentes, mais il est toujours très important de comprendre ce que l’on a fait. Je ne veux pas dire "fait de mal" – c’est juste quelque chose sur lequel il faut s’améliorer, en gros. Et c’est ce que nous continuons de faire. »

Max Verstappen a été enfin invité à réagir à la comparaison de Zak Brown, le PDG de McLaren Racing, qui l’a comparé à un personnage de film d’horreur. Une comparaison peut-être révélatrice de l’état d’esprit très fébrile à Woking ?

Verstappen dit préfèrer avec humour le nom de Chucky, du nom de la poupée possédée par l’esprit d’un tueur en série dans la série du même nom !

« Il peut m’appeler Chucky. C’est assez court pour vous ? Je ne sais pas. Je l’ai vu aussi. J’ai trouvé ça assez drôle. De mon côté, je me concentre juste sur moi-même. Je sais que quand je monte dans la voiture, j’essaie juste de faire de mon mieux – comme, je suppose, tout le monde. Mais, oui, c’est la seule chose que je peux contrôler, n’est-ce pas ? Et c’est la seule chose sur laquelle je me concentre. »