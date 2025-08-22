’Au moins 14h par jour’ : Marko a été impressionné par les débuts de Mekies

Helmut Marko a révélé que c’est le talent d’ingénieur de Laurent Mekies qui fait déjà de lui un leader aussi fort chez Red Bull Racing. Le Français a pris la relève de Christian Horner, licencié en début d’été.

Ce licenciement fait suite à une baisse de performance difficile pour l’équipe basée à Milton Keynes, et il a été d’autant plus surprenant que Horner était à la tête de l’équipe depuis sa toute première saison en Formule 1 en 2005.

Il a été remplacé par Laurent Mekies, qui a notamment travaillé pour Arrows, Toro Rosso et Ferrari au cours de sa carrière en Formule 1. Il était récemment directeur de l’écurie Racing Bulls. Après le licenciement de Horner, il a été promu chez Red Bull Racing et a impressionné le conseiller de l’équipe, Helmut Marko.

"Mekies a fait de très bons débuts et a utilisé son temps de manière intensive" a déclaré Marko. "Il a été actif à Milton Keynes pendant au moins 14 heures ou plus par jour, a cherché à établir des contacts avec les figures de proue de l’équipe et a également mené des discussions pertinentes."

Le fait d’engager un ingénieur à la tête du team est un plus pour tous les départements : "Ce qui le distingue ou le rend différent, c’est qu’il est un excellent ingénieur, et les discussions sont davantage axées sur la technologie, ce qui était aussi notre objectif avec ce poste."

Stephen Knowles, ingénieur principal en stratégie de course chez Red Bull, a comparé Christian Horner avec le nouveau directeur d’équipe : "Christian est évidemment une personnalité énorme, donc on remarque quand il n’est plus assis à côté de vous."

"Je pense que Laurent fait vraiment du bon travail. C’est toujours difficile, ou disons que c’est un équilibre délicat, de prendre les rênes d’une équipe qui a connu autant de succès que la nôtre récemment. Il y a évidemment beaucoup de choses que nous faisons bien, et c’est certain qu’il y en a d’autres que nous pouvons encore améliorer."

Knowles a révélé que le Français s’est d’abord montré discret, notamment lors de la première course, et qu’il commence seulement avec le temps à imprimer sa marque sur l’équipe.

"Il gère très bien l’équilibre dans le sens où il est arrivé en observant principalement, du moins lors de la première course, et maintenant, nous recevons de plus en plus de retours de sa part, et il a un impact croissant sur le fonctionnement de l’équipe."

"Je n’ai pas le sentiment qu’il cherche à changer l’ADN de notre manière de faire de la course. C’est quelque chose que nous avons toujours bien su faire historiquement. Donc pas de changements radicaux, plutôt des ajustements subtils."