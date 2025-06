Alpine F1 signe un accord avec Sauber pour Paul Aron

Alpine F1 confirme un accord avec Sauber concernant les services de son pilote de réserve, Paul Aron.

À ce titre, Paul disputera deux séances d’Essais Libres 1 avec Sauber en juillet, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone et du Grand Prix de Hongrie sur le Hungaroring.

L’équipe suisse pourra ainsi satisfaire l’obligation réglementaire de la FIA d’aligner un rookie sur deux sessions d’essais libres durant la saison.

Aron pilotera la Sauber de Nico Hülkenberg. Sauber n’est tenu de faire rouler les rookies que lors de deux séances d’essais libres 1 cette année, au lieu des quatre habituelles, le rookie Gabriel Bortoleto ayant satisfait à la règle de son côté du garage à Melbourne et Shanghai, soit lors de ses deux premiers Grands Prix.

L’Estonien reste un membre clé de Alpine Formula One Team dans son rôle de réserviste et poursuivra son développement au volant de F1 contemporaines. Outre ses apparitions avec Sauber, il effectuera les trois séances d’essais restantes pour les rookies d’Alpine cette année, à des dates annoncées ultérieurement.

Depuis son arrivée au sein de l’écurie en décembre dernier, Paul a été un atout majeur dans le développement des monoplaces 2025 et 2026 au simulateur. Il a également participé à six journées de tests avec l’A523 de 2023 dans le cadre du programme d’essais d’anciennes voitures (TPC) de l’équipe.

Paul a connu ses premiers tours de roues en Formule 1 lors des essais réservés aux jeunes pilotes l’an passé à Abu Dhabi, où il a piloté l’A524 quelques jours après sa signature au poste de pilote de réserve.

Paul Aron : « Je suis très heureux de bénéficier d’un précieux temps de piste en Formule 1, et je remercie BWT Alpine Formula One Team pour cet accord. Ce n’est un secret pour personne, mon souhait est de devenir un jour titulaire en F1. Chaque roulage dans un environnement compétitif est donc un tremplin important pour y parvenir. Tout en restant focalisé sur mon développement avec Alpine, j’attends avec impatience les deux séances avec Stake F1 Team KICK Sauber et je donnerai le maximum à Silverstone et à Budapest. »

Flavio Briatore : « Il est dans notre intérêt d’offrir un maximum d’opportunités à nos jeunes talents, et c’est pourquoi nous sommes ravis d’avoir conclu un accord avec Sauber pour que Paul puisse prendre part aux Essais Libres 1 à Silverstone et à Budapest. Nous observons cette saison des résultats variés parmi les pilotes ayant évolué l’an passé en Formule 2, et Paul était présent aux avant-postes de cette catégorie. C’est donc l’occasion pour l’équipe et lui de continuer à le faire progresser et de lui offrir des kilomètres importants. »