Wolff : Je vais devoir trouver quelqu’un d’autre à détester

Toto Wolff, directeur de l’équipe Mercedes F1, s’est à nouveau confié sur le limogeage de Christian Horner, un homme qu’il a récemment décrit en plaisantant comme "un connard".

L’Autrichien admet qu’une "personnalité forte" a quitté la F1. Horner a en effet été directeur d’équipe et PDG de Red Bull Racing depuis l’arrivée de l’écurie autrichienne en F1 en 2005.

Cette annonce a choqué le paddock et a marqué la fin d’une époque marquante dans l’histoire de l’écurie de Milton Keynes. Au cours de son passage chez Red Bull, qui a duré un peu plus de 20 ans, Horner a mené l’équipe à huit titres pilotes et six titres constructeurs.

Wolff et Horner avaient clairement d’importantes divergences sur la manière de diriger une écurie de F1 ; cependant, même le directeur de Mercedes a reconnu l’importance du départ du Britannique pour Red Bull.

"Qu’est-ce que j’en pense ? Eh bien, qu’il s’est souvent comporté comme un connard ces 12 à 15 dernières années. Non, ça je l’ai déjà dit (à lire ici) !"

"Christian agit selon des valeurs complètement différentes, mais même le plus grand ennemi a un meilleur ami. D’un côté, il a connu un immense succès. Maintenant qu’il est parti, au moins pour un temps, on peut dire qu’une véritable personnalité, une personnalité forte, a quitté le sport."

"Il était controversé et source de divisions, mais il était l’un des personnages principaux du paddock. On peut dire sans se tromper qu’il était aussi important qu’un pilote en termes d’impact auprès des fans ou des médias."

"D’un point de vue purement F1, je ne pense pas qu’il reste beaucoup de patrons d’écurie à l’ancienne. Peut-être juste moi. Peut-être que Fred Vasseur est un peu comme ça aussi."

La rivalité entre Wolff et Horner s’est véritablement intensifiée lors de la célèbre saison 2021, où Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont disputé le titre jusqu’au dernier tour controversé à Abu Dhabi.

C’était une année où les deux patrons d’équipe se sont lancés des piques, tant dans les médias qu’à la radio lors de leurs entretiens avec l’ancien directeur de course Michael Masi.

Malgré l’issue de la saison, la querelle entre Wolff et Horner est restée dans les mémoires comme l’une des plus grandes entre deux patrons d’équipe.

Quand on lui a demandé si le fait que les fans reconnaissent sa querelle avec Horner comme l’un des plus grands moments de l’histoire, Wolff a répondu : "Oui. À bien y réfléchir, cela a toujours été une histoire intéressante."

"Ces années, et surtout 2021, ne concernaient pas seulement Max et Lewis, mais aussi Christian et moi."

"De plus, c’était parfois très difficile, et c’est inscrit dans tous les livres d’histoire et cela restera gravé dans les mémoires. Vous savez, il disait toujours que j’adorais le détester. Alors, qui devrais-je détester maintenant ? Il semble que je vais devoir trouver quelqu’un d’autre…"