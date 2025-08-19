Ferrari : Vasseur dénonce des rumeurs qui ont déstabilisé la Scuderia

Le directeur de l’équipe Ferrari, Fred Vasseur, a critiqué une partie des médias F1, notamment italiens, affirmant que des rumeurs et des spéculations "agressives" concernant l’équipe avaient provoqué des remous "inutiles".

Ferrari a connu une première moitié de saison 2025 de F1 décevante. Elle est la seule équipe parmi les quatre premières du classement des constructeurs à ne pas avoir remporté de victoire. La SF-25 n’a pas répondu aux attentes et a connu des problèmes de comportement et de performance.

Si les récentes améliorations ont permis à Ferrari de devenir la deuxième équipe la plus rapide, elle reste loin de pouvoir rivaliser avec McLaren, qui domine sur chaque circuit.

Les performances décevantes de Ferrari en piste ont alimenté les spéculations sur l’avenir de Vasseur. Cependant, Vasseur a récemment signé un nouveau contrat de directeur d’équipe pour plusieurs saisons.

Vasseur a reconnu que les spéculations autour de son avenir – et de l’équipe en général – "ont provoqué des remous", ce qui l’a conduit à s’en prendre à la presse une nouvelle fois.

"Ce sont les rumeurs qui ont provoqué les remous. Ce n’est pas moi qui les ai lancées ; ce sont les médias. Ni Ferrari ni moi n’avons pris la parole."

"Mais aujourd’hui, on ne peut éviter ce genre d’interférence. Je ne veux pas mettre tous les journalistes italiens dans le même panier, mais avec Internet, les reportages sont devenus beaucoup plus agressifs. Il y a une pression pour générer des clics."

Des rumeurs ont circulé avant le Grand Prix du Canada, affirmant que Vasseur allait être remplacé comme directeur d’équipe. Vasseur a immédiatement reçu le soutien de Leclerc et Hamilton.

Vasseur a expliqué que ces spéculations avaient eu un impact sur l’équipe et que son nouveau contrat aurait été conclu plus tôt sans ces rumeurs.

"Lorsque ces rumeurs ont fait surface au Canada, j’étais très en colère, car elles allaient trop loin."

"Mon directeur technique, Loïc Serra, a été accusé de ne pas avoir fait du bon travail. Et pourtant, la voiture 2025 était pratiquement prête lorsque Loïc a commencé à travailler pour nous."

"L’histoire avec Charles était similaire. Certains écrivaient régulièrement que Charles irait chez Mercedes. Personne ne se souciait du fait qu’il confirmait à plusieurs reprises avoir un contrat à long terme avec Ferrari."

"Cela a un impact sur l’équipe. En Italie, les réactions sont plus émotionnelles. Sans ce bruit de fond, mes discussions avec Ferrari auraient été beaucoup plus rapides."

Vasseur en a aussi profité pour défendre Red Bull Racing.

"De telles rumeurs peuvent avoir un impact sur une écurie. Récemment, de nombreuses spéculations ont circulé sur le transfert de Max Verstappen chez Mercedes aussi. De telles choses peuvent déconcentrer les membres d’une équipe. Regardez Red Bull, ce qui s’est passé ces dernières semaines. Il n’y avait que des rumeurs concernant Verstappen."