Alex Dunne peut-il être le rookie inattendu de la saison 2026 de F1 ?

Alex Dunne est actuellement un pilote soutenu par McLaren F1, mais ce n’est pas dans l’équipe de Woking qu’il pourra faire ses débuts en Formule 1, puisque Lando Norris et Oscar Piastri font le bonheur de leurs patrons et possèdent tous les deux un contrat à long terme.

L’Irlandais pourrait toutefois débuter en catégorie reine dès l’année prochaine, puisqu’il serait désormais sur la liste de Cadillac, qui cherche à associer un pilote expérimenté et un débutant pour sa première saison. La place de pilote expérimenté se jouerait entre Sergio Pérez et Valtteri Bottas, avec l’avantage au Mexicain ces dernières heures.

Dans la deuxième voiture, Felipe Drugovich tiendrait la corde mais Graeme Lowdon, le directeur de Cadillac, aurait été impressionné par ce qu’a montré Dunne en F2, mais aussi lors de ses EL1 en Autriche, où il s’est classé quatrième juste derrière l’autre McLaren.

Flavio Briatore aurait aussi des vues sur Dunne chez Alpine F1 et pourrait en faire un candidat principal au remplacement de Franco Colapinto en 2026. De son côté, Dunne assure qu’il n’en sait rien pour le moment.

"Pour l’instant, mon avis vaut probablement autant que celui de n’importe qui d’autre" a déclaré Dunne, qui admet être mal à l’aise avec cette incertitude. "Pour être honnête, je ne sais pas vraiment quoi penser pour le moment. J’aimerais en savoir un peu plus."

"Le plus important est de se concentrer sur la F2. Et j’ai toujours dit que, selon moi, pour me donner les meilleures chances de devenir pilote de F1, la meilleure façon d’y parvenir est de remporter la F2. Je pense que c’est l’objectif."

En attendant des nouvelles pour 2026, Dunne confirme qu’il devrait retrouver le volant de la MCL39 lors d’autres EL1, puisque Norris et Piastri doivent laisser leur place encore trois fois. Pato O’Ward est confirmé pour Mexico, mais il reste deux autres séances à programmer.

"Je peux dire qu’il y aura peut-être une ou deux séances d’EL1 cette année. C’est une bonne occasion de montrer que je mérite ma place en F1. Mais quand je pense à quand j’aurai un volant de titulaire, eh bien, je ne sais pas."