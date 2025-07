Wolff et Hamilton toujours ’très proches’ : ’Il me montre avec qui il sort’

Toto Wolff s’est confié sur sa relation avec Lewis Hamilton après son départ de Mercedes F1 à la fin de la saison dernière.

Malgré le fait que Hamilton a choqué son ancien patron et tout le monde du sport en décidant de quitter Mercedes pour Ferrari, les deux hommes sont restés assez proches et discutent dans le paddock comme à Monaco, où ils résident tous les deux.

Pour Wolff, après une demi-saison de courses passée dans des garages différents, l’éloignement n’a pas gâché cette relation d’amitié.

"Lorsqu’il a décidé de partir, cela aurait pu être très gênant, voire hostile, et nous avons activement discuté des moyens d’éviter cela," a déclaré Wolff au Wall Street Journal.

"Nous avons tous fait de réels efforts pour être très conciliants et très compréhensifs."

"Il est resté un ami. Il passe au bureau le week-end ! Il discute avec les ingénieurs, mange à table parfois avec nous. Après de nombreux Grands Prix, il revient souvent me voir."

"On a donc la vieille bande : Valtteri Bottas, George Russell, Lewis Hamilton et moi, qui sort aussi ensemble."

Même si Ferrari et Mercedes restent rivaux en piste, Wolff a insisté sur le fait que les deux hommes se "font toujours confiance", malgré leur volonté de terminer l’un devant l’autre le dimanche.

Il n’y a que 12 points d’écart entre Ferrari et Mercedes dans la course à la deuxième place du classement constructeurs.

"Écoutez, sur la piste, on veut toujours battre l’autre. Aucun doute là-dessus. Mais ça fait 12 ans qu’on est en couple. On se fait confiance."

Wolff a également révélé qu’Hamilton est transparent sur ses fréquentations. L’histoire amoureuse du quadragénaire est restée secrète. Au début de sa carrière en F1, Hamilton a fréquenté la pop star Nicole Scherzinger jusqu’en 2014.

Depuis, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Hamilton a fréquenté la chanteuse colombienne Shakira ou, ces derniers jours, la chanteuse britannique Raye.

"À travers son regard, je vis une vie différente. Vous savez, il me montre ses flirts et ses fréquentations, et me demande : "Dois-je draguer cette fille ou pas ?" Et je réponds : "Oui, tu devrais, et raconte-moi comment c’était’." conclut Wolff en riant.