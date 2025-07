Alonso : Bortoleto est ’le meilleur’ des rookies récemment arrivés en F1

Fernando Alonso est impressionné par Gabriel Brotoleto. Le Brésilien est son pilote, puisqu’il en est le manager, mais le pensionnaire de chez Aston Martin F1 explique comment il en arrive à cette conclusion, et pourquoi Bortoleto et Nico Hülkenberg sont parfaits pour Sauber.

"À Abu Dhabi [en Formule 2], j’ai pensé qu’il était le meilleur de cette génération" a expliqué Alonso. "Il a gagné la Formule 3 en tant que débutant, il a gagné la Formule 2 en tant que débutant. Pas d’essais avec des voitures plus anciennes, pas de programmes TPC [Testing with Previous Cars], rien du tout."

"Venir en Formule 1 et continuer à faire un travail incroyable... d’autres peuvent avoir de meilleurs packages et des choses comme ça, peut-être que d’autres connaîtront le succès avant lui, mais finalement, sur le long terme, il sera toujours le meilleur de cette génération. La preuve en est que les voitures étaient toutes identiques dans les catégories précédentes."

"Aujourd’hui, même avec une équipe en difficulté l’année dernière, je pense qu’entre Nico et lui, ils ont réussi à apporter une nouvelle motivation et l’équipe s’améliore également. Jusqu’à présent, ce qu’il fait est incroyable... mais il est toujours derrière moi..."

Bortoleto et Alonso se sont battus en Autriche, un premier affrontement en piste gagné par l’Espagnol qui s’en félicite : "C’était bien. J’ai eu de la chance avec les drapeaux bleus. Sans les drapeaux bleus, je n’avais aucune chance de le garder derrière moi pendant encore deux ou trois virages - c’était mon maximum de vie disponible."

"Et puis avec les drapeaux bleus, j’ai gagné ce demi-tour supplémentaire. Et puis aussi grâce au drapeau bleu, c’était le dernier tour de la course et nous avons vu le drapeau à damier, donc c’était une bonne combinaison pour moi."

"Mais la bagarre a été bonne. Quelques virages côte à côte, toujours dans le respect. Nous avons déjà roulé plusieurs fois comme ça en karting et en simulateur lorsque nous faisons des séances ensemble et des choses comme ça, donc c’était une réplique de ça. Cette fois, j’ai franchi la ligne en premier, ce qui me donne une certaine satisfaction."