On a construit la Red Bull RB20 - Lego Speed Champions

Vous n’êtes certainement pas passé à côté : Lego a signé un énorme contrat avec la Formule 1 et s’est associé officiellement au sport et à ses 10 équipes.

Et c’est en ce début mars que les premiers sets en collaboration avec la marque danoise ont débarqué dans les rayons.

Lego France nous a envoyé deux premiers sets à construire, les deux Red Bull RB20, en version Speed Champions, très accessible, à 26,99€ et la très grande Lego Technic, dont nous parlerons plus tard sur Nextgen-Auto.

Le montage de ce set de 251 pièces est relativement aisé, la notice étant d’une clarté exemplaire. L’âge indiqué est de 18+ - peut-être pour des raisons de cible marketing - mais il est franchement accessible à un enfant de 6 ans qui aime jouer aux Lego (on a fait le test, il l’a passé haut la main !).

Selon votre rigueur ou votre temps de plaisir, comptez entre une et deux heures pour assembler la Red Bull RB20. Les pièces sont réparties en 6 sachets pour avancer dans l’ordre. Mais rien ne vous empêche de tout mélanger dès le départ pour compliquer la recherche (on en connait !).

Il y a évidemment de nombreux stickers fournis pour reproduire la décoration officielle de la Red Bull de la saison passée.

Bien évidemment, les neuf autres Formule 1 de la grille sont disponibles et malgré leur petite taille comparée à la taille de chaque brique, Lego a réussi à faire des F1 un peu différentes pour respecter au mieux par exemple les ailerons avant ou les pontons.

Si vous êtes passionné de F1, si vous avez des enfants, c’est le moment de plonger ! C’est vraiment très bien fait et ludique et l’avantage de ces sets avec un nombre de pièces raisonnable, c’est qu’on peut facilement démonter et remonter sans avoir à trop chercher chaque élément.

Retrouvez ci-dessous quelques photos du montage réalisé par nos soins. Et à bientôt pour sa grande sœur à l’échelle 1/8e en version Lego Technic.

Cliquez ici pour retrouver le set Oracle Red Bull Racing RB20 sur le site de Lego France