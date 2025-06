Autriche, EL2 : Norris se place en tête dès son retour au volant

Après des EL1 dominés par George Russell devant Max Verstappen, les McLaren F1 d’Oscar Piastri et Alex Dunne, ainsi que Pierre Gasly, c’est l’heure des EL2 du Grand Prix d’Autriche de la saison 2025 de Formule 1.

Il est difficile d’établir une hiérarchie précise à l’aube de ce week-end, alors que McLaren, Red Bull et Mercedes semblent en mesure de dominer. Avec un problème de boîte de vitesses pour Lewis Hamilton et Dino Beganovic dans la deuxième monoplace, Ferrari n’a pas montré toutes ses cartes.

De nouveau, on s’attend à une séance particulièrement serrée, alors que 16 pilotes se tenaient en huit dixièmes lors des EL1. L’apprentissage du circuit va se poursuivre pendant une heure d’essais supplémentaire.

16h54 : En conférence de presse, Toto Wolff a confirmé l’intérêt de Mercedes pour Max Verstappen, et il ne se cache plus de vouloir recruter le Néerlandais dès 2026.

17h00 : C’est parti pour les EL2 du GP d’Autriche !

17h04 : Plusieurs pilotes ont fait un chrono, avec la première référence pour Lance Stroll en pneus durs en 1’06"610, battu par Andrea Kimi Antonelli en mediums en 1’06"202. Norris a fait un premier tour en 1’06"795.

17h11 : Norris prend la main en mediums en 1’05"568.

17h13 : Piastri s’empare de la deuxième place à 0"144 de son équipier.

17h15 : Verstappen se hisse entre les deux McLaren avec des gommes tendres, tandis que Charles Leclerc sort de la piste à grande vitesse mais parvient à rallier les stands.

17h16 : Alors qu’il s’est plaint d’être trop lent, Lewis Hamilton fait peur à Antonelli en l’obligeant à passer hors piste. Le Britannique s’excuse.

17h20 : Russell signe le deuxième temps en pneus tendres, à 0"034 de Norris. Verstappen a gêné une McLaren qui a dû le déborder par la gauche.

17h21 : Les deux Ferrari sont remontées en cinquième et sixième places.

17h25 : Isack Hadjar avait fait le meilleur deuxième secteur mais rentre au stand avant la fin de son tour.

17h26 : Russell prend la tête en 1’05"229.

17h28 : Piastri fait mieux en 1’04"737 !

17h29 : Norris améliore également son chrono et s’empare de la première place en 1’04"580.

17h35 : Lance Stroll a signé u nbeau troisième temps, mais les écarts sont pour le moment plus importants que lors des EL1.

17h40 : Verstappen progresse et prend le troisième chrono à 0"318.

17h50 : Les pilotes sont de nouveau lancés à la quête d’informations sur les longs relais, et les chronos ne progressent plus vraiment.

17h57 : Seulement 14e, Pierre Gasly est en colère : "Il y a quelque chose de cassé sur la voiture, ce n’est pas normal, les virages 1 et 6 sont désastreux".

18h00 : Le drapeau à damier s’abat sur cette première journée du Grand Prix d’Autriche !

Norris signe donc le meilleur temps de la séance pour sa première du week-end, après avoir laissé sa MCL39 en EL1. Il devance Piastri, confirmant les bonnes dispositions de McLaren en ce début de week-end.

Verstappen est troisième devant un étonnant Stroll, puis Leclerc et Russell, qui avait signé le meilleur chrono en EL1. Tsunoda est septième devant Bortoleto, qui devance son manager Alonso, et Hamilton.

Antonelli suit devant les Racing Bulls, puis Gasly qui a réitéré après l’arrivée que son plancher était cassé. Ocon est 15e et complète un tir groupé des trois pilotes français, devant les Williams et Bearman, puis Hülkenberg et Colapinto.