Le GP de Monaco ‘a un peu échappé’ à Piastri

Solide 2e l’an dernier à Monaco, Oscar Piastri était certainement moins à l’aise cette année dans les rues princières. L’Australien a tout de même sécurisé une 3e place satisfaisante, qui lui permet de rester, pour trois points, devant son coéquipier au classement.

Oscar Piastri ne méritait cependant pas la victoire ce week-end à Monaco… et d’ailleurs, il ne s’est rien passé de fou devant, ce qui était pour lui la seule condition d’une victoire.

« Oui. À peu près exactement comme je m’y attendais. Je pense qu’il y a eu beaucoup d’action derrière, donc c’était peut-être un peu différent. »

« Mais de là où j’étais, ça s’est déroulé à peu près comme je le pensais. Cela a certainement rendu le rythme de la course un peu plus élevé, surtout par rapport à l’année dernière. »

« Donc, depuis le cockpit, c’était un peu plus intense. Nous n’attaquions toujours pas à fond, mais cela a juste rendu certains moments de la course un peu plus tendus. »

Oscar Piastri n’a jamais semblé trop à l’aise dans la McLaren F1 ce week-end… Il y avait quelque chose qui ne lui plaisait pas ?

« Tout semblait correct, mais on ne la pousse pas vraiment à la limite en course. J’en étais plutôt content en qualifications. Je pense que nous y sommes finalement arrivés. »

« Ma difficulté, c’était de trouver un bon rythme avant les qualifications. Et ici, on paie le prix de ne pas avoir ce roulage propre avant les qualifications. »

« C’est donc là que je pense que notre week-end nous a un peu échappé. Mais le rythme était quand même bon, juste en essayant de tout en tirer. Chaque tour était difficile samedi. »

« Et en course, nous avons essayé quelques trucs pour faire mieux que troisième, mais ça n’a pas marché. »

Le premier arrêt aux stands d’Oscar Piastri a été plutôt lent, une seconde plus lent en moyenne. Sans cela, aurait-il pu undercuter Charles Leclerc ?

« Non. Je ne pense pas. Nous étions trop loin derrière. »

« Je pense que nous avons essayé de provoquer quelque chose, mais je ne pense pas que cela allait changer notre résultat. »