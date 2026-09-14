Wolff admet que Mercedes F1 doit ’débloquer le potentiel’ de Russell à nouveau

Toto Wolff a expliqué la manière dont Mercedes F1 doit travailler avec George Russell pour qu’il retrouve son meilleur niveau, alors que le Britannique a terminé cinquième du Grand Prix d’Espagne. Ses performances en retrait de celles de Kimi Antonelli sont un motif de frustration du côté du pilote, mais son directeur est convaincu qu’il faut juste le relancer et débloquer ce qui l’empêche d’exprimer pleinement son potentiel.

Russell a reconnu lui-même qu’il ne parvenait pas à gérer la dégradation des pneumatiques tout au long du week-end sur le Madring, ce qui a contribué à le faire naviguer à plusieurs dixièmes de seconde par tour de son équipier, malgré quelques phases de courses durant lesquelles il était particulièrement rapide.

"Vous pouvez voir le rythme qu’il avait vers la fin lorsqu’il rattrapait Leclerc" a déclaré Wolff. "Vous savez qu’il était le plus rapide en piste mais après les changements de pneus, le rythme n’était pas là et je ne sais tout simplement pas où il se trouve. Nous devons l’analyser parce qu’il est évident que c’est en lui, c’est dans la voiture et nous devons juste le débloquer."

"En ce qui concerne George, on peut avoir de bonnes courses, de mauvaises courses, de bonnes années et de mauvaises années, mais nous parlons du pilote qui a gagné tout ce que l’on pouvait potentiellement gagner auparavant."

"Chaque championnat de karting, la Formule 3 dès sa première année, la Formule 2 dès sa première année, puis il est allé chez Williams. Je veux dire par là qu’on parle d’un pilote de premier plan. Nous devons découvrir ce qui lui manque pour être en mesure de libérer ce potentiel, et il y a bien sûr le côté psychologique."

"Si vous connaissez une série comme la sienne cette année, vous prenez un coup sur la tête, mais les grands pilotes se relèvent et je pense que George a tout ce qu’il faut pour se battre pour des championnats."

Mercedes a une large avance chez les équipes, et Antonelli a 81 points de marge sur Russell, qui est lui-même 20 points devant Hamilton, mais Wolff est resté catégorique sur le fait que la situation peut changer à tout moment, alors que la saison est encore loin d’être finie.

"C’est un sport mécanique. Vous pouvez abandonner, vous pouvez vous crasher et cela peut arriver deux fois de suite, et tout à coup, ce qui ressemblait à un beau matelas d’avance ne l’est plus parce qu’il reste six courses à disputer."

"Donc, selon moi, nous devons juste ignorer les points jusqu’à ce qu’il ne soit mathématiquement plus réaliste, ou plus réel, pour eux de gagner, et d’ici là, simplement se concentrer sur chaque week-end, essayer d’apporter son meilleur niveau."

"Le développement pour 2027 a commencé il y a un moment déjà, bien avant l’été. Nous avons réorienté les ressources vers l’année prochaine et cela se poursuit conformément au plan, indépendamment de notre position au championnat."