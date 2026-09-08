Williams fait revivre la livrée de la FW07C de 1981 à Madrid

Le retour de la Formule 1 à Madrid offre à Williams l’occasion de regarder simultanément vers son passé et son avenir. Pour le premier Grand Prix disputé dans la capitale espagnole depuis 1981, l’écurie britannique a dévoilé une livrée unique de sa FW48, directement inspirée de la FW07C qui avait permis à Williams de conquérir le championnat du monde des constructeurs cette année-là à Jarama. Une manière pour l’équipe de transformer près de 50 ans d’histoire en source d’inspiration pour son prochain chapitre.

Pour marquer le retour de la Formule 1 à Madrid, Williams F1 arborera donc une livrée spéciale et unique lors du Grand Prix d’Espagne (voir deux autres photos ci-dessous).

Son inspiration vient directement de la FW07C, la monoplace utilisée par Williams lors de sa dernière venue dans la capitale espagnole. La décoration reprend notamment les couleurs blanche, verte et bleu marine caractéristiques de la voiture qui avait remporté le championnat du monde des constructeurs en 1981.

Williams présente cette livrée comme un symbole de la manière dont son histoire peut nourrir ses progrès futurs. Chaque génération de l’équipe apprend des connaissances, des méthodes et des enseignements durement acquis par la précédente. Des ingénieurs ayant développé la FW07C aux mécaniciens qui préparent aujourd’hui la FW48, le même esprit d’innovation, de précision et de travail collectif continue ainsi de façonner Williams.

Le message choisi pour accompagner cette initiative résume cette philosophie : "La voie la plus rapide vers l’avenir consiste à savoir d’où l’on vient."

De Jarama à Madrid, près de 50 ans d’histoire

Williams possède une histoire particulièrement riche en Formule 1, avec près de 50 ans de présence et de victoires dans la discipline. En 1981, l’écurie faisait partie des forces majeures du championnat alors que Alan Jones et Carlos Reutemann pilotaient ses monoplaces sur le Circuito de Jarama, près de Madrid.

Cette semaine, Williams revient dans la capitale espagnole avec un autre Carlos : Carlos Sainz, devenu l’un des visages de l’écurie et véritable héros local, qui participera à son Grand Prix à domicile sur le tout nouveau Madring.

La livrée de la FW48 établit ainsi un lien visuel entre ces deux époques, avec l’ambition de montrer la force qui peut naître de l’accumulation des connaissances au fil des générations.

Une FW48 dévoilée en plein cœur de Madrid

La FW48 arborant cette livrée spéciale a été présentée ce soir à Madrid, lors d’une apparition de Carlos Sainz dans la Fan Zone Williams située sur la Plaza de Callao.

James Vowles, directeur de l’écurie Atlassian Williams F1 Team, estime que le chemin vers le retour au sommet est directement lié à ce que Williams a accompli par le passé.

"Notre mission, qui consiste à revenir aux avant-postes de la grille, s’inspire de tout ce que nous avons fait auparavant, s’en nourrit et en est informée."

"Je suis incroyablement fier de célébrer cela à travers la livrée spéciale d’Atlassian, qui relie l’équipe que nous étions à Jarama à celle que nous sommes en train de devenir aujourd’hui grâce à une collaboration ciblée, une innovation technologique améliorée et une véritable créativité."

Vowles a également salué le résultat visuel de cette initiative et se projette déjà vers les premiers tours de roue.

"La voiture est magnifique, et j’ai vraiment hâte de la voir tourner dans Madrid."

Mike Cannon-Brookes, cofondateur et directeur général d’Atlassian, a lui aussi expliqué la philosophie qui se cache derrière cette livrée.

"Les meilleures équipes ne mettent pas leur histoire dans une vitrine à trophées. Elles l’intègrent directement dans leur travail."

"C’est toute l’idée derrière cette livrée, et c’est aussi notre manière de concevoir le développement des logiciels : les connaissances qu’une équipe accumule au fil des années doivent réellement permettre d’accélérer les décisions de demain, et pas seulement de faire joli sur un mur."