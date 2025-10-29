Albon explique pourquoi Mexico était son ’week-end le plus difficile de l’année’

Alex Albon a terminé hors des points au Grand Prix du Mexique après s’être qualifié 17e. Le pilote Williams F1 a subi une stratégie compliquée à gérer, et il a été repoussé hors des points pour franchir la ligne d’arrivée 13e.

Williams a opté pour une stratégie à un seul arrêt afin de donner à son pilote un avantage de performance pneumatique en fin de course avec des pneus tendres neufs, mais cela a échoué car le départ en pneus durs était une erreur, et le Thaïlandais a vécu un dimanche catastrophique.

"Je peux confirmer que le pneu dur n’était pas bon pendant la course" a déclaré Albon. "Et je pense que cela a tout affecté au niveau de la stratégie. Donc, une fois que le pneu dur ne fonctionnait pas, je pense que nous avions la possibilité d’être dynamiques et de passer à une stratégie à deux arrêts."

"Mais nous sommes restés trop figés dans notre approche. Nous nous sommes engagés dans quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et quand on fait ça, on se retrouve au milieu de nulle part. Et, je veux dire, le message c’était ’on est bien, on est sur un arrêt.’ Mais il n’y avait pas de plan à deux arrêts. Donc, très douloureux."

Expliquant la décision de commencer la course avec des pneus durs, il a admis que cela avait été décidé conjointement avec le team, avant d’expliquer que le rythme était tout autant un problème que la stratégie et les gommes.

"Je pense que c’était une décision conjointe. Vous savez, je n’essaie pas de jeter le département stratégie sous le bus. Donc, je pense que quand on est dans cette position, on a la possibilité de… ce n’est pas obligatoire d’attendre le tour 40 ou 50 pour s’arrêter."

"On peut faire un peu différemment, et c’est tout, vraiment. Je dirais que le rythme était correct. Honnêtement, je dois admettre que nous n’avions pas vraiment le rythme non plus. Donc, retour à la planche à dessin pour le Brésil."

Pour aggraver ses malheurs au Mexique, Albon s’est vu demander au tour 51 d’échanger sa position avec son coéquipier Carlos Sainz, répliquant sèchement : "C’est sans doute la pire stratégie de tous les temps." Mais il explique pourquoi il était si frustré de cette consigne.

"Je pense qu’à ce moment-là, dans ma tête, je ne comprenais pas quelles étaient les consignes d’équipe. Parce que je pensais que Carlos était sur une stratégie à deux arrêts, et moi sur une à un arrêt. Mais ensuite, sa stratégie à deux arrêts était si rapide qu’il était déjà devant moi."

"Donc j’étais là, en mode ’bon, d’accord, je comprends comment les pneus fonctionnent’. Il me manquait juste la compréhension globale de la course. Je ne voyais pas vraiment le tableau d’ensemble à ce moment-là."

Albon s’est également montré déçu par l’ensemble de son week-end, ordonnant une enquête urgente sur les processus internes, laissant entendre qu’il pensait que son propre pilotage avait pu contribuer à ce week-end frustrant.

"C’est probablement mon week-end le plus difficile de l’année. En termes de rythme, c’était la course la plus difficile de l’année. Je ne pense pas, enfin, que nous comprenions vraiment pourquoi."

"Et normalement c’est une piste plutôt bonne pour moi. Ce n’est pas une mauvaise piste, et je me sens un peu ’à côté de la plaque’. Donc, cela fait quelques courses que nous avons un peu de mal."

"Nous devons comprendre d’où cela vient. Nous pouvons le voir dans les données. Nous voyons les problèmes que j’ai avec la voiture. Mais nous devons simplement nous regrouper, réévaluer, et bien faire le point avant le Brésil. Je pense que nous savons sur quelles zones nous devons nous concentrer."

"Nous ne savons simplement pas pourquoi la voiture se comporte comme elle le fait. Donc, je suis sûr qu’il y a aussi un peu de pilotage là-dedans. Mais je pense qu’on peut s’aider nous-mêmes et juste revenir en Q3 et Q2."