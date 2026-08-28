Briatore admet être frustré après ’un week-end loin d’être parfait’ pour Alpine F1

Alpine F1 jouait la suite de sa saison ce week-end à Zandvoort avec l’arrivée d’un gros package d’évolutions sur la voiture de Pierre Gasly. Le pilote français a inscrit un point samedi au Sprint et a réitéré en course, non sans avoir dû batailler ardemment contre les Racing Bulls. Flavio Briatore, le directeur d’Alpine, reconnait qu’il aurait aimé faire mieux.

Avec ces deux points, l’écart est réduit à trois unités derrière Racing Bulls, mais l’Italien aurait aimé mieux ce week-end sur le plan comptable, même si les évolutions sont encourageantes. Néanmoins, l’équipe doit en tirer davantage parti dans les prochaines courses.

"Nous sommes repartis un peu frustrés de Zandvoort même si nous avons repris deux points à nos concurrents directs de Racing Bulls, avec Pierre qui en a marqué un au Sprint et un autre en Grand Prix" a expliqué Briatore.

"Nous avons apporté des évolutions sur cette épreuve et elles ont clairement eu un impact. Il est toutefois évident que nous devons encore mieux les comprendre et continuer à gagner en performance afin de creuser l’écart au championnat constructeurs puisque Racing Bulls reste compétitif et Audi a été exceptionnellement rapide."

"La course de Franco était pratiquement terminée dès le départ avec un drive-through particulièrement sévère. Même si nous savons que c’est décevant pour lui, nous reconnaissons que ces règles ont été instaurées pour des raisons de sécurité et nous devons donc retenir la leçon."

"C’était un week-end loin d’être parfait pour nous, mais nous nous rendons à Monza prêts à poursuivre le combat."