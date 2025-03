Williams F1 dément déjà ’une théorie du complot’ concernant Sainz

Williams a dû démentir des informations circulant dans les médias espagnols et sur les réseaux sociaux selon lesquelles Carlos Sainz pourrait ne pas piloter la vraie monoplace complète de l’écurie en 2025, la FW47.

Arrivé de Ferrari et impressionnant lors des essais d’après-saison à Abu Dhabi et de l’unique séance d’essais hivernaux à Bahreïn, l’Espagnol a quitté la Chine en se demandant ce qui a provoqué "l’une des baisses de performance les plus étranges de ma carrière".

Une théorie avance qu’une seule monoplace complète de 2025 serait prête, celle actuellement pilotée par Alex Albon. Celle de Sainz aurait encore des composants de 2024 pour ce début de saison au niveau du châssis. De plus les rumeurs affirmaient que Sainz utilisait l’un des châssis 2024 reconstruits après un crash et que l’équipe prévoyait de lui en fournir un nouveau.

L’écurie affirme cependant que les deux monoplaces sont identiques même si elles sont toutes les deux basées sur la monocoque de 2024.

"La monocoque de 2025 est une modification de celle de la FW46, mais c’est la même pour les deux pilotes," a répondu un porte-parole, qui dénonce "des théories du complet typique des réseaux sociaux ou de médias nationaux."

"Ils ont les mêmes composants. La FW47 est une évolution, comme nous l’avons expliqué précédemment, en phase avec nos objectifs 2026."

Il a ajouté que Williams dispose de trois châssis 2025 prêts, et qu’il est donc possible que Sainz utilise un des châssis de secours pour les prochaines courses, afin de dissiper tout doute concernant une malfaçon éventuelle.