Williams F1 amène ses deux pilotes en SQ3 à Austin

Carlos Sainz a signé une belle performance pour Williams F1 lors des Qualifications Sprint du Grand Prix des Etats-Unis, avec une septième position encourageante. Le pilote espagnol est convaincu que ce n’était pas simple de signer un tel résultat, alors qu’il avait très peu roulé lors de la seule séance libre.

"C’est encourageant d’être septième dans les qualifications du Sprint, surtout avec le peu d’action que j’ai connu sur la piste aujourd’hui après avoir raté la majeure partie des Essais Libres. Compte tenu des circonstances, je suis satisfait de mes tours sur les deux composés" explique Sainz.

"Je ferai de mon mieux pour marquer des points dans la course Sprint. Nous tirerons également les leçons de cette expérience pour les qualifications principales de ce samedi et j’espère que nous pourrons réitérer ou améliorer ce résultat."

Alex Albon est neuvième pour le départ du Sprint d’Austin et il est convaincu qu’il pourra réussir à s’extirper comme il faut de la grille pour aller chercher un bon résultat.

"Nous pensions que la SQ3 était à notre portée, mais c’est agréable que les deux voitures aient réussi à passer. Nous avons encore eu un peu de mal et nous ne nous sommes pas sentis aussi à l’aise qu’en essais libres" a déclaré Albon.

"Mais c’est tout de même une bonne surprise. Nous prenons le départ du Sprint du côté propre de la grille, nous voulons donc rester prudents et, avec des points en jeu, nous verrons bien ce que nous pouvons faire demain."