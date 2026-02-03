Pourquoi Komatsu était ’prêt à démissionner’ de Haas F1 en 2023

Directeur de Haas F1 depuis le début de saison 2024, Ayao Komatsu aurait pu ne jamais atteindre ce poste s’il avait agi avec impulsivité l’année d’avant. En effet, le Japonais a révélé qu’il a failli quitter l’équipe américaine en 2023, lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, quand Günther Steiner était encore à la tête de la structure.

Ce week-end là, quatrième manche de la saison, les deux pilotes de l’équipe avaient été éliminés en Q1, et ils n’avaient pas pu prétendre aux points en course et au Sprint. De quoi totalement démotiver celui qui ne voyait pas comment remonter l’équipe, qui avait connu des moments meilleurs en 2022 mais semblait de nouveau régresser.

"Pour être tout à fait honnête, j’étais prêt à démissionner à Bakou en 2023" a déclaré Komatsu dans le podcast High Performance. "Parce que je ne voyais tout simplement pas comment nous pouvions avancer ainsi. Les gens ne se parlaient pas, il n’y avait aucune transparence, aucun alignement, aucune discussion transparente."

"Nous ne nous comportions pas comme une équipe. Et j’avais l’impression d’avoir tout mis sur la table. Cela ne fonctionnait pas. Je n’aime pas perdre mon temps. Je ne suis pas intéressé par le fait de me présenter sur le circuit juste pour faire de la figuration. Donc, si nous n’avançons pas... mais au fond de moi, j’étais très proche de partir, vous comprenez ?"

Alors qu’il envisageait de quitter l’équipe, il a voulu garder sa loyauté envers certaines personnes de l’équipe, et c’est ce qui lui a évité un départ qui aurait été une erreur : "Mais ce qui m’a empêché de partir, c’est que je ressentais une grande responsabilité. Il y a des gens qui comptent sur moi et qui dépendent de moi pour faire la différence."

"Je me suis donc dit ’OK, je ne partirai pas tant que je n’aurai pas tout essayé, ou plutôt, ce n’est pas mon choix’, si vous voulez. Je n’allais donc pas simplement partir et laisser derrière moi les personnes qui me sont chères. C’est la seule raison pour laquelle je ne suis pas parti."

