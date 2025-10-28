’Nous avons attendu trop longtemps’ : pourquoi Russell s’est énervé à la radio

George Russell s’est agacé à la radio pour plusieurs raisons ce dimanche à Mexico. Il s’était élancé en quatrième position sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, mais il a reculé dès le départ lorsque Max Verstappen a gagné une place malgré le fait qu’il ait coupé les premiers virages.

Après avoir exprimé son désaccord avec le fait que Verstappen ait échappé à une pénalité, Russell a perdu d’autres places lorsqu’il a été pris dans un incident impliquant Red Bull et Lewis Hamilton.

Son agacement a atteint son paroxysme lorsqu’on lui a demandé de gérer ses pneus derrière son coéquipier Andrea Kimi Antonelli, alors qu’Oscar Piastri était juste derrière lui. Il a même demandé s’il devait laisser passer la McLaren, non sans ironie.

"D’ordinaire, nous travaillons en équipe et nous nous battons pour la deuxième place du championnat" a déclaré Russell. "Je voyais que Kimi avait du mal à les dépasser, et j’étais dans son train de DRS."

"Donc, quand mes pneus étaient dans un bon état, j’étais prêt à attaquer. Au final, nous avons attendu trop longtemps, et à ce moment-là, il n’y avait plus de raison d’échanger nos positions. Il fallait le faire tout de suite ou ne pas le faire du tout."

Cependant, le Britannique innocente son ingénieur de course, Marcus Dudley : "Marcus ne fait que transmettre un message. Ce n’est pas lui qui prend les décisions dans cette position. Donc, nous devons nous asseoir et en parler en équipe."

Ayant vu s’échapper la possibilité de rattraper les voitures de devant, Russell n’a rien pu faire pour contenir Piastri, qui a dépassé la Mercedes dans le premier virage au 60e tour.

"Il était clairement bien plus rapide que nous. Nous n’avions pas le rythme. Mais je pense que si j’étais sorti du premier virage en troisième position, nous aurions fini troisièmes. C’est l’histoire de la saison."

Alors qu’il reste quatre manches à disputer cette saison, Ferrari et Mercedes ne sont plus séparées que par un seul point, tandis que Red Bull se rapproche derrière : dix points couvrent les trois équipes.

"Au final, je ne me bats pas contre Kimi dans un championnat ou un duel. Nous nous battons contre Ferrari et Red Bull pour le championnat. Au final, nous avons terminé sixième et septième. Cela aurait pu se passer autrement."