Quatre équipes en 12 points : Sauber croit encore à la 6e place

Malgré une lutte acharnée au cœur du peloton en Formule 1, le patron de l’écurie Sauber, Jonathan Wheatley, refuse de baisser les bras. Selon lui, la sixième place du championnat constructeurs reste un objectif atteignable à l’approche de la toute dernière partie de la saison.

Le Grand Prix du Mexique n’a pas rapporté gros à l’équipe helvétique : Gabriel Bortoleto a franchi la ligne à la dixième place, récoltant un seul point, tandis que Nico Hülkenberg a été contraint à l’abandon. À quatre manches de la fin du championnat, dont deux au format sprint, Sauber occupe actuellement la neuvième place avec 60 points, à seulement 12 longueurs de Racing Bulls, sixièmes, avec Aston Martin et Haas F1 intercalées. Autant dire que tout peut encore bouger d’ici Abu Dhabi !

"Regardons d’abord le classement," a commenté Wheatley.

"Haas a fait un gros coup et nous fait reculer à la neuvième place, à l’heure où je vous parle. Mais les écarts sont très faibles en points. Un bon week-end peut tout changer dans un sens comme dans l’autre. Honnêtement, mathématiquement, la sixième place n’est pas hors de portée."

Si le résultat du Mexique n’a pas permis à Sauber de se maintenir au classement, le Britannique se montre optimiste quant à la dynamique de progression de son équipe.

"On en a déjà parlé : il faut exécuter chaque course parfaitement, car les marges sont infimes. Et je pense que pour une jeune équipe qui se construit et se soude encore, nous faisons un travail raisonnable à ce niveau. Je ressens une amélioration continue."

"Je ressens les progrès à chaque week-end de course. Mais nous nous battons encore contre des équipes très établies, dotées de structures d’ingénierie solides et stables depuis longtemps."

Malgré les défis, le directeur d’équipe savoure la bataille et assure que la motivation reste intacte.

"J’adore ça, c’est un championnat qui reste ouvert. Nous sommes dans la lutte. Et je n’abandonnerai jamais tant que ce ne sera pas mathématiquement impossible."