’Ne t’attends pas à gagner chaque course’ : la sagesse d’Alonso transmise à Bortoleto

Gabriel Bortoleto a révélé un souvenir marquant de ses débuts en Formule 3 : un message vocal personnel envoyé par Fernando Alonso, peu après ses premiers succès dans la discipline.

Le jeune Brésilien, pilote Sauber F1, avait rejoint le programme A14 Management d’Alonso quelques mois avant de faire ses débuts en F3. Dès le début de saison, il s’était imposé comme l’un des favoris en remportant les deux premières courses principales de l’année. S’il n’a plus gagné ensuite, sa régularité exemplaire lui a permis de remporter le titre dès sa première saison.

Bortoleto a confié qu’à la suite de ses deux premières victoires, Fernando Alonso lui avait adressé un long message vocal rempli de conseils précieux.

"Honnêtement, les choses ne se sont jamais mal passées en F3," a expliqué Bortoleto.

"Je n’ai plus gagné après les deux premières manches, mais je restais sur le podium ou dans le top 5, en marquant de gros points."

Puis il raconte ce message de son mentor : "Je me souviens qu’il m’avait envoyé un long message vocal me disant : ’Ne t’attends pas à gagner chaque manche cette saison’.

"Et il a ajouté : ’À un moment, tu vas connaître une baisse de performance, c’est naturel. Il faut simplement garder la tête haute, continuer à travailler et à faire de ton mieux. Parce que quand tu t’habitues à gagner, à marquer des points ou à monter sur le podium, sortir de cette dynamique de bons résultats n’est jamais facile’."

Des mots simples, mais lucides, qui ont marqué le jeune pilote. Et de toute évidence, Bortoleto a su les mettre en pratique : sa constance l’a conduit jusqu’au sacre.

Fort de son titre en Formule 3, Gabriel Bortoleto a poursuivi sur sa lancée en Formule 2, où il a de nouveau brillé jusqu’à décrocher le championnat dès la saison suivante. Ce parcours express lui a ouvert les portes de la Formule 1, avec une promotion chez Sauber pour 2025. Le Brésilien de 21 ans a signé un contrat pluriannuel et continuera l’aventure en 2026, lorsque l’équipe deviendra officiellement Audi F1.

Aujourd’hui, Bortoleto ne cache pas l’admiration qu’il porte à son mentor. Pour lui, Fernando Alonso mérite davantage que les deux couronnes mondiales qu’il a conquises en 2005 et 2006.

"Oui, sans aucun doute, je pense qu’il fait partie des plus grands de tous les temps," affirme le Brésilien.

"Malheureusement, c’est ainsi que fonctionne la Formule 1 : il faut être au bon endroit au bon moment. Il y a beaucoup de pilotes talentueux qui n’ont jamais pu devenir champions du monde."

"Certains champions le sont devenus, et tous le méritent, bien sûr, car si vous gagnez un titre en F1, c’est que vous êtes un excellent pilote. Mais ce n’est pas toujours une comparaison juste."

"Et je pense que Fernando méritait beaucoup plus de titres, au vu de sa façon de piloter. Il est passé tout près à plusieurs reprises."