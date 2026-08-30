De YouTube à Prime Video : Norris ouvre les portes de sa vie comme jamais auparavant

Lando Norris s’apprête à ouvrir encore davantage les portes de son quotidien. Fraichement prolongé dans son équipe jusqu’en 2030, e champion du monde en titre a annoncé la production d’une série documentaire consacrée à sa vie, sur et surtout en dehors des circuits, qui sera diffusée sur Prime Video en 2027. Après avoir longtemps partagé son univers à travers ses vidéos personnelles, le pilote McLaren va désormais passer à une production d’une tout autre ampleur.

Norris a régulièrement publié des vidéos sur sa chaîne YouTube au fil des années, notamment dans le cadre de ses "LandoLOG". Ces contenus lui ont permis de montrer différentes facettes de son parcours, depuis ses essais en Formule 2 jusqu’à ses expériences au volant de plusieurs modèles McLaren.

Le Britannique y a également partagé des rencontres avec des personnalités du sport automobile, à l’image du légendaire pilote MotoGP Valentino Rossi, ainsi que des moments plus personnels. Plus récemment, Norris avait notamment publié une vidéo tournée au lendemain de son premier titre mondial en Formule 1.

Cette fois, le projet change toutefois de dimension. Norris a commencé à se filmer à différents moments de la saison 2026 afin de constituer la matière d’une série documentaire en trois épisodes, qui sera diffusée sur Prime Video l’année prochaine.

Le projet, dont le titre de travail est actuellement "Lando", doit permettre aux spectateurs de découvrir une partie de la vie du pilote McLaren qui reste généralement invisible lors des week-ends de Grand Prix.

Norris a lui-même annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, caméra à la main, en expliquant pourquoi il avait été régulièrement aperçu en train de filmer ces derniers mois.

"Vous m’avez peut-être vu avec cette caméra au cours de la saison, et c’est parce que nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer," a-t-il déclaré.

Le documentaire ne se limitera pas à l’activité du pilote sur les circuits. Norris veut précisément montrer ce qui se passe lorsqu’il quitte le paddock et que les projecteurs de la Formule 1 s’éteignent.

"Nous tournons un documentaire avec Prime Video, et il va vous emmener très en profondeur dans ma vie, dans toute ma vie en dehors des circuits, donc dans tout ce que vous ne voyez jamais vraiment."

Les "LandoLOG" passent à la vitesse supérieure

Le concept s’inscrit directement dans la continuité du contenu que Norris produit déjà pour ses fans. Ses "LandoLOG" lui ont permis, depuis plusieurs années, de partager les coulisses de son quotidien et certaines étapes de sa carrière.

Mais le Britannique promet cette fois une immersion nettement plus importante.

"Certains d’entre vous ont peut-être vu au fil de ma carrière mes propres vidéos, mes LandoLOG, dans lesquelles j’essaie de vous emmener dans les coulisses, mais cette fois, ce sera beaucoup plus grand, beaucoup mieux, et beaucoup d’entre vous font partie de cette aventure."

La série sera produite par Box to Box Films, société à l’origine de Drive to Survive, la série à succès de Netflix qui a largement contribué à populariser la Formule 1 auprès d’un nouveau public.

Le choix de cette société de production suggère donc une approche particulièrement ambitieuse, avec un accès beaucoup plus large au quotidien de Norris que celui proposé jusqu’ici dans ses contenus personnels.

Norris veut partager l’envers du décor

Le champion du monde souhaite également faire de ses supporters une partie intégrante du projet. Après avoir construit au fil des années une relation particulièrement directe avec son public grâce aux réseaux sociaux, il considère cette série comme une nouvelle manière de prolonger cette proximité.

"C’est ma chance de partager davantage tout cela avec vous, parce que vous êtes toujours là pour me soutenir chaque week-end. Vous êtes donc pratiquement la raison pour laquelle je fais tout ça, et je suis simplement très heureux de pouvoir partager tout cela avec vous."

La série documentaire en trois épisodes est attendue sur Prime Video en 2027. Elle devrait notamment permettre de suivre Norris au-delà de son rôle de pilote McLaren et de champion du monde, alors que le Britannique poursuit une saison 2026 durant laquelle il tente encore de défendre sa couronne.