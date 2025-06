Vowles sur Ferrari : attention, la presse peut ‘détruire des individus’

Si l’ambiance est très détendue et sereine chez Williams F1, cela contraste fortement avec les tensions qui sont de plus en plus fortes chez Ferrari, où la presse italienne a décidé de mettre une pression d’enfer sur Frédéric Vasseur. Trop pour Vowles.

Car en conférence de presse, James Vowles a clairement pris la défense de son homologue de Maranello.

« Je connais Fred depuis probablement 20 ans environ. Fred est un leader incroyablement bon. Ce que vous le voyez faire ici devant vous aujourd’hui, c’est endosser toute la responsabilité, car c’est ce que nous faisons, et c’est notre travail de le faire. Et son argument est tout à fait valide. »

À quel point ces bruits extérieurs perturbent une équipe de F1 ?

« Pour moi personnellement, cela ne m’a jamais causé de peine ou de contrariété. Mais j’ai vu cela détruire des individus à cause d’une seule ligne écrite par quelqu’un qui connaît ou non les détails derrière. Donc, pour répondre à votre question, cela vous montre le pouvoir des mots, dans un sens positif comme négatif. Mais ce que je dirais, c’est que j’ai tout le respect du monde pour Fred et pour ce qu’il accomplit chez Ferrari, parce qu’ils sont compétitifs et qu’ils vont de l’avant. C’est aussi simple que ça. »

Komatsu soutient aussi Vasseur contre la presse italienne

L’ambiance est aussi plutôt détendue chez Haas F1 avec Ayao Komatsu.

Komatsu estime-t-il que ces rumeurs font partie du jeu normal en F1, surtout à Maranello ? Ses mots seront-ils aussi forts que ceux de James Vowles ?

« Oui, je suppose que cela fait partie de la F1. Ces rumeurs, les gens aiment parler de ces choses quand ils n’ont rien d’autre à écrire. »

« Donc oui, cela affecte l’équipe dans une certaine mesure. Mais quand le directeur d’écurie est là – j’ai été dans deux équipes différentes auparavant qui avaient de très bons leaders – et que la communication interne est claire, alors nous leur faisons confiance. »

« Ainsi, les gens de l’extérieur peuvent dire ce qu’ils veulent. Les vraies équipes, elles, s’en sortiront bien. »