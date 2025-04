Alpine F1 : Doohan espère quitter bientôt ’les dernières positions’

Jack Doohan a connu un week-end difficile à Djeddah, avec une élimination en Q1 et une arrivée en 17e position. Le pilote Alpine F1 espère toutefois progresser rapidement et se battre avec ses rivaux et notamment d’autres débutants, comme Gabriel Bortoleto, qui vise aussi une progression et ses premiers points en Formule 1.

"Gabi et moi en avons parlé tout à l’heure" a déclaré Doohan. "Nous nous sommes dit qu’avec un peu de chance, nous aurions bientôt ces bagarres, mais dans les points plus haut et non pour les dernières positions en piste. C’est une journée très difficile. Je vais garder la tête baissée et me concentrer sur ce qui nous attend."

L’Australien est convaincu que son problème vient de la mise en fonctionnement des pneus, puisqu’il se sent plus à l’aise en qualifications : "Nous devons nous concentrer sur les pneus."

"Je pense que nous sommes à peu près dans le rythme des qualifications. Une fois que nous aurons pris un peu d’avance, nous pourrons être un peu plus synchronisés, ne pas être aussi aventureux sur la stratégie, et les choses se dérouleront un peu plus facilement."

"Lorsque nous sommes en retrait, comme nous l’étions, c’est un peu une boule de neige, et les choses deviennent de plus en plus difficiles. C’est évidemment un Sprint à Miami, mais l’objectif est de partir du bon pied, d’être dans le top 10 en qualifications, et de faire de notre mieux pour rester dans le top 10 pendant la course."

Doohan garde une bonne confiance en lui : "Ma confiance dans ce paddock, à l’intérieur de la voiture, en travaillant avec l’équipe, s’est accrue. Je continue à apprendre comment optimiser mon package et aussi comment optimiser notre moteur. Je continue d’apprendre à chaque tour, mais je suis de plus en plus confiant."