Vowles : Albon et Sainz ont ’des exigences très similaires’

Alex Albon et Carlos Sainz utilisent la même version du châssis Williams F1 datant de 2024, et mis à jour pour la saison 2025. C’est ce qu’a confirmé leur directeur, James Vowles, qui a justifié cela par une économie substantielle des coûts.

"Les deux pilotes utilisent exactement la même chose, une évolution du châssis 2024. C’est le même châssis, les mêmes ailes avant, les mêmes boîtes de vitesses" explique Vowles dans une vidéo. "Tout est de la même spécification et de la même norme."

"Les deux pilotes utilisent une évolution du châssis de l’année dernière. Il a évolué exactement de la même manière, mais nous avons toujours eu l’intention de passer par cette séquence de règlements, la dernière année du règlement actuel, en nous assurant que nous faisons effectivement évoluer le châssis de l’année dernière tout en le redessinant à partir de zéro."

"C’est vraiment important parce que cela nous permet de mettre nos œufs dans un panier d’investissement pour 2026 et au-delà. Ce n’est pas une question financière, c’est une question de temps. Nous sommes tous confrontés au plafond des coûts, mais cela nous permet de réoptimiser et de nous assurer que nous obtenons tout ce que nous pouvons pour 2026."

Le Britannique pense que Williams n’est pas la seule équipe à avoir fait ça, et on avait déjà vu qu’Alpine homologuait un châssis similaire à 2024 : "Je pense qu’un certain nombre d’équipes sur la grille ont fait quelque chose d’assez similaire à ce que nous avons fait. Pas toutes, mais la plupart d’entre elles l’auront fait."

Vowles est également satisfait de la manière dont Albon et Sainz sont sur la même longueur d’ondes en matière de besoins et de retours : "L’un des points intéressants d’Alex et de Carlos, c’est que leurs réactions se ressemblent beaucoup, de sorte que les points faibles et les points forts sont très bien compris par les deux."

"En fait, cela s’est traduit par une grande partie de ce que nous appelons les outils [embarqués], le différentiel, le frein moteur, qui sont tous très similaires entre les deux voitures parce que leurs exigences en matière d’équilibre, leurs exigences en matière de conduite sont très, très similaires. Plus important encore, nous avons encore des caractéristiques qui ne sont peut-être pas aussi bonnes que celles auxquelles Carlos est habitué.

"C’est ce sur quoi nous devons travailler activement pour nous assurer que nous creusons vraiment en profondeur et que nous trouvons toutes les performances disponibles, à la fois en 2025 et en 2026. Mais en tant que deux individus, étant donné que chaque être humain dans le monde est différent, ils sont incroyablement alignés sur ce qu’ils attendent de la voiture."