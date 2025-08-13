Villeneuve enterre Schumacher pour le baquet Cadillac F1

Mick Schumacher n’est pas un bon pilote pour Cadillac F1 : c’est l’avis franc, comme toujours, de Jacques Villeneuve, champion du monde F1 1997, qui a exhorté Cadillac à ne pas recruter l’Allemand, insistant sur le fait qu’il n’y avait "aucune raison" de le choisir !

L’ancien pilote Haas F1 appréciera ! D’autant plus que Schumacher fait partie des nombreux pilotes envisagés par la nouvelle écurie qui entrera officiellement en F1 l’année prochaine, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation châssis et moteur de 2026.

Pendant ses trois premières saisons, Cadillac sera une équipe cliente de Ferrari, avant de devenir une écurie d’usine et de produire son propre groupe motopropulseur.

L’écurie américaine a insisté sur le fait qu’elle souhaitait un duo de pilotes expérimentés ; mais l’association d’un pilote expérimenté avec un autre plus jeune n’a pas été écartée par Graeme Lowdon, le directeur de l’équipe.

Schumacher est l’un des candidats qui a été le plus vu en discussions avec Lowdon, il jouit d’une certaine expérience en F1 mais n’a plus couru en F1 depuis 2022.

Il a été pilote de réserve chez Mercedes pendant un an, et court pour Alpine en Championnat du monde d’endurance.

"Mick Schumacher a connu des difficultés chez Haas. Ce n’est pas non plus un pilote expérimenté. Il n’y a aucune raison de le choisir," lance-t-il.

Si Villeneuve considère Schumacher comme une mauvaise option, il estime que Cadillac devrait recruter Valtteri Bottas, actuel pilote de réserve chez Mercedes.

"Bottas a beaucoup d’expérience et il a démontré qu’il pouvait gagner des courses."

"Et il a évolué dans une équipe formidable, Mercedes. Ce sont donc de bons atouts. Difficile de juger ses années chez Sauber. Je ne pense pas qu’il y ait eu de quoi stimuler une quelconque envie de sa part quand on voit les monoplaces qu’il a eues."

Mais, de manière étonnante, Schumacher a reçu le soutien d’une personne inattendue : Guether Steiner.

L’ancien directeur de Haas F1, qui a toujours été très critique et dur envers son ancien pilote, estime que Schumacher est un candidat réaliste et pas dénué d’intérêt pour Cadillac F1.

"Je pense que Mick a de bonnes chances. Cadillac a besoin d’un pilote expérimenté en Formule 1, et rares sont les pilotes qui, sans emploi, ont déjà piloté en Formule 1."

"Lorsqu’il était pilote d’essai chez Mercedes, il ne courait pas, mais il a beaucoup appris sur le fonctionnement d’une grande équipe performante. Cette connaissance du fonctionnement d’une équipe performante pourrait être utile à Cadillac."

Mais c’est aussi le cas de Valtteri Bottas ! Alors Steiner a laissé entendre qu’un duo Schumacher-Bottas pourrait être idéal, affirmant que les deux hommes "ont acquis la même éthique de travail" chez Mercedes.

"Il y a naturellement une demande pour un pilote américain pour prendre l’un des baquets de l’équipe, mais peu possèdent les points de Super Licence nécessaires pour concourir en F1."

"Je ne pense pas qu’ils prendront un pilote américain, car le risque est tout simplement trop grand. Ces gars n’ont aucune expérience en Formule 1 et cela peut vite se retourner contre eux. Cela n’aide personne."

"Pour moi, à part Mick, ce sera entre Sergio Perez, Valtteri Bottas et Guanyu Zhou. Ils ont tous de l’expérience en Formule 1. Voici mes quatre favoris."