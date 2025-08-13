L’ambiance ’amicale’ entre les pilotes de F1 remise en cause

L’amitié entre les pilotes de F1 actuels est clairement plus importante et présente dans le paddock qu’à n’importe quelle autre époque déjà vécue par ce sport.

Avec cette camaraderie assumée, Christijan Albers confie avoir du mal à s’identifier aux relations inhabituellement harmonieuses qui existent entre les pilotes de Formule 1 d’aujourd’hui.

Intervenant sur le podcast F1 de De Telegraaf, l’ancien pilote Minardi et Midland a comparé le paysage actuel – où les pilotes voyagent, s’entraînent et se voient souvent – à sa propre époque, où la plupart des pilotes se parlaient à peine et où certains se méprisaient ouvertement.

La discussion a été lancée par le correspondant F1 du Telegraaf, Erik van Haren, qui se souvient : "J’ai dîné à Budapest le samedi, et il y avait un ancien champion à la table. Je ne dis pas son nom. Mais il a dit : Je pense que Max (Verstappen) est le seul vraiment bon."

"Il trouvait que beaucoup de pilotes du plateau étaient un peu moyens. Il a dit que les personnalités de ce sport lui manquaient. Aujourd’hui, ils sont tous amis. On les voit rire ensemble."

"Il lui manque un peu cette étincelle de rivalité et de ce côté ce n’est pas vraiment bon non plus avec Norris et Piastri pour les fans en quête de batailles à la dure."

Le duo Lando Norris-Oscar Piastri et la lutte pour le titre 2025 ont parfois donné lieu à des tensions en piste et à des accrochages, mais McLaren a toujours vanté leur camaraderie – et les pilotes ont joué le jeu.

"Je trouve cela difficile," a admis Albers. "C’est peut-être dû au monde qui a changé et à la génération dans laquelle nous vivons. Je ne l’avais jamais imaginé ainsi."

"Il y avait plus de compétition entre les pilotes à mon époque. Votre coéquipier était votre premier rival. Ce n’était pas comme si vous alliez juste jouer aux cartes. Vous ne vous fréquentiez que lors d’occasions spéciales."

Albers a suggéré que l’image d’une véritable amitié entre coéquipiers est largement destinée au grand public.

"Vous ne pouvez pas me dire que Norris ou Piastri restent chez eux et disent à leur petite amie : ’Quel type sympa, ce Norris !’ ou ’C’est super que Piastri ait gagné !’."

"Vous pensez vraiment que ça arrive ?"