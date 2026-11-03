Vettel félicite Antonelli et lui adresse un conseil essentiel après son titre

Sebastian Vettel a tenu à féliciter personnellement Kimi Antonelli après son sacre au Grand Prix de Mexico, qui a fait du pilote Mercedes le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1. L’Italien a ainsi effacé un record que l’Allemand détenait depuis 2010, mais loin d’en éprouver la moindre amertume, le quadruple champion du monde lui a adressé un message vidéo particulièrement chaleureux. Vettel en a profité pour partager son expérience de son premier titre, évoquant le tourbillon émotionnel qui accompagne un tel accomplissement et livrant un conseil essentiel...

Kimi Antonelli a définitivement inscrit son nom dans l’histoire de la Formule 1 en remportant le championnat du monde 2026 à seulement 20 ans et 68 jours. Le pilote Mercedes a ainsi battu de plus de trois ans le record de précocité établi par Sebastian Vettel en 2010, lorsque l’Allemand avait décroché le premier de ses quatre titres mondiaux avec Red Bull.

Vettel avait alors 23 ans, quatre mois et onze jours. Seize ans plus tard, son record appartient désormais à Antonelli, qui a conclu sa conquête du championnat au Grand Prix de Mexico.

L’ancien pilote Red Bull, Ferrari et Aston Martin n’a toutefois pas attendu ce sacre pour s’intéresser au parcours du jeune Italien.

Les deux hommes sont restés régulièrement en contact tout au long de la saison, échangeant des messages de soutien avant et après les Grands Prix. Mais la vidéo envoyée par Vettel après Mexico constitue sa manifestation publique de soutien la plus marquante jusqu’à présent.

"Félicitations, champion du monde. Campione del mondo. Waouh !" a lancé Vettel dans son message.

"Nous ne sommes qu’une toute petite poignée à avoir réussi cela, et personne ne l’avait jamais fait aussi jeune que toi."

Au-delà du record de précocité, Vettel a souhaité mettre en avant les qualités qui, selon lui, ont permis à Antonelli de s’imposer aussi rapidement au sommet de la Formule 1. Le quadruple champion du monde a notamment salué sa curiosité, sa capacité d’apprentissage et la maîtrise dont il a fait preuve tout au long de la saison, malgré son jeune âge.

"Tu es curieux. Tu écoutes. Tu apprends vite. Tu n’as peur de rien. Ton pilotage a été très propre et maîtrisé, tout en étant à la limite lorsque c’était nécessaire."

"Tu as compris que tu ne pouvais contrôler que ce qui dépendait de toi. Tu possèdes une détermination unique, et nous prenons plaisir à te regarder piloter."

Ces compliments prennent une dimension particulière venant d’un pilote qui avait lui-même connu une ascension fulgurante en Formule 1.

Vettel avait remporté son premier championnat du monde au terme d’une saison 2010 particulièrement disputée, avant de conquérir trois autres titres consécutifs avec Red Bull.

Cette expérience lui permet aujourd’hui de comprendre les émotions que traverse Antonelli, mais aussi de le préparer à ce qui l’attend dans les jours suivant son sacre.

Dans son message, Vettel est revenu sur les instants qui avaient suivi son propre premier titre mondial.

"Lorsque j’ai remporté mon premier titre, j’ai eu l’impression que tout s’était produit au moment où j’ai franchi la ligne d’arrivée. J’étais submergé par l’émotion. Je suis sorti de la voiture et le monde autour de moi tournait à toute vitesse."

"C’était comme une déferlante. Il était impossible de prendre du recul. Je n’ai pas réussi à dormir correctement pendant plusieurs jours, alors prépare-toi."

Vettel conserve néanmoins un souvenir très précis du moment où il a véritablement pris conscience de la portée de son accomplissement. Ce n’est pas immédiatement après la course...

"Je me souviens de ce que j’ai ressenti lorsque j’ai enfin réalisé, en tenant le trophée de champion du monde entre mes mains et en lisant les noms de tous les autres champions. J’ai ressenti de la fierté et de la satisfaction."

C’est toutefois dans la dernière partie de son message que Vettel a livré ce qui constitue sans doute son conseil le plus important à Antonelli.

"J’ai réalisé que le plus beau, ce n’était pas de franchir la ligne d’arrivée qui décidait du titre, mais toutes les courses qui avaient conduit jusqu’à ce moment."

"Ce n’est jamais une seule course qui compte. Ce sont toutes les courses que nous disputons."