Cadillac F1 a connu une journée étrange à Las Vegas, pour l’entame de son troisième week-end à domicile de l’année. Bien que personne n’ait fait de chrono, Sergio Pérez était crédité de la première position et Valtteri Bottas de la quatrième, puisqu’ils étaient sortis en début de séance. Et en deuxième séance, le Mexicain a signé le 14e chrono, tandis que le Finlandais était 21e.

Bottas admet toutefois que la journée n’a pas été des plus productives, puisque les conditions très difficiles ont empêché les équipes de tourner, et surtout de préparer la suite du week-end, alors que la météo sera sèche.

"Malheureusement, pas grand chose, avec ces conditions et le reste du week-end qui sera sec, c’est difficile d’apprendre quelque chose. En EL1, on voulait juste voir si la voiture roulait, s’il y avait un problème ou autre" a déclaré le Finlandais.

"En EL2, la piste séchait un peu plus, on a testé pour s’assurer que tout fonctionne, mais demain sera une nouvelle journée et le week-end débutera vraiment à ce moment-là."

Cependant, il ne s’inquiète pas du retard pris dans la préparation : "J’ai piloté ici auparavant, Checo a piloté ici aussi, donc ça nous aide. Sur le sec, ce sera totalement différent, et tout le monde repartira de zéro demain."

Marc Hynes, directeur sportif de l’équipe, a expliqué ce sur quoi l’équipe a travaillé pour ne pas perdre complètement son temps et quand même avoir des enseignements de la journée.

"Pas grand chose en EL1, mais on a pu rouler en EL2, ce qui est bien, et on avait différents objectifs, notamment autour des températures des couvertures chauffantes sur les pneus pluie" a expliqué Hynes, qui explique les objectifs pour la suite du week-end.

"C’est la première fois qu’on vient ici et c’est notre dernière course aux USA pour la saison, on va essayer de mettre la voiture dans la bonne fenêtre de fonctionnement et d’avoir une chance de faire mieux en qualifications."

NB : Sergio Pérez ne s’est pas exprimé ou sa réaction n’est pas encore disponible après les EL2. Nous complèterons cette information au besoin.