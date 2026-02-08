Vesti est ’encore plus proche de son rêve’ grâce à Mercedes F1

Frederik Vesti est heureux d’avoir été nommé troisième pilote de Mercedes F1, et réserviste en doublure de George Russell et Andrea Kimi Antonelli. Le pilote danois va avoir un programme chargé cette année, et il a déjà vécu un hiver intense.

Membre de l’équipe depuis cinq ans, il explique avoir déjà énormément évolué en tant que pilote et en tant que personne depuis son arrivée dans l’équipe de Brackley.

"Le Nouvel An semble déjà être un lointain souvenir, tant il s’est passé de choses ces dernières semaines, et les nouvelles ont été nombreuses. Tout d’abord, je ne peux pas vous dire à quel point je suis ravi d’assumer mon rôle de troisième pilote pour l’équipe" a déclaré Vesti.

"Depuis que j’ai rejoint la famille Mercedes en 2021, la progression a été constante pour l’équipe comme pour moi, et j’ai énormément appris auprès de tout le monde, que ce soit sur circuit ou à Brackley."

"Je suis passé d’un statut de junior à un poste de grande expérience ; je suis encore plus proche de mon rêve de courir en F1, et cela compte énormément pour moi. L’équipe m’a beaucoup apporté, et j’ai hâte de continuer à travailler avec eux" poursuit Vesti avant de parler de son nouveau poste.

"Je le considère davantage comme un rôle à plein temps, car je serai beaucoup plus présent sur les circuits en 2026. L’année dernière, c’était plutôt à temps partiel, et j’ai hâte d’aider George et Kimi ainsi que toute l’équipe en piste, en rapportant autant d’informations que possible à Brackley."

Je veux m’assurer d’être le meilleur lien possible entre la piste et l’usine, particulièrement pour tout ce qui concerne le simulateur. Et bien sûr, j’aurai aussi l’occasion de prendre le volant de la W17 sur circuit à certains moments."

Présent à la présentation de la W17, il est heureux d’avoir fait partie du processus complet de lancement de la saison, et de création d’une monoplace qu’il sera chargé d’aider à développer dans l’année.

"Voir notre voiture révélée au monde en janvier a été vraiment passionnant. C’était un sentiment étrange, car j’avais déjà l’impression de très bien connaître la W17 grâce au simulateur, mais je ne savais même pas à quoi elle ressemblait !"

"Je savais ce qu’on ressentait à son volant, mais je ne l’avais jamais vue. Savoir combien d’heures chacun a passées pour la mettre en marche a rendu ce moment encore plus mémorable. Personnellement, c’était aussi une grande fierté car j’ai le sentiment d’avoir joué un rôle important dans cette réussite."

"Nous travaillons sur cette voiture depuis le début de l’année 2025 et ce fut un voyage incroyable. Cela a vraiment galvanisé tout le monde à l’usine, car nous ne nous contentions pas de reproduire l’existant : c’était une création entièrement nouvelle. Nous avons découvert des points meilleurs et d’autres moins bons qu’avant."

"Nous avons débusqué des ’bugs’ qu’il fallait corriger avant Barcelone, mais nous l’avons fait et c’était génial de voir la voiture rouler de manière fiable la semaine dernière. C’était une bonne première étape pour l’équipe, mais ce n’était que cela : une première étape. Il en reste encore beaucoup d’autres à franchir."

L’objectif est désormais de s’adapter aux nouvelles monoplaces et de comprendre comment elles fonctionnent, notamment sur le plan stratégique : "Ces voitures sont plus complexes à piloter ; il faut un pilote plus technique."

"On ne peut pas simplement monter à bord et s’attendre à ce que le talent suffise. Les pilotes devront faire preuve d’intelligence et utiliser leurs connaissances techniques pour que cela fonctionne. Tout pilote aime l’idée d’avoir plus de leviers à sa disposition, et c’est exactement ce qu’ils auront en 2026."