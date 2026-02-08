Les pilotes vont devoir s’adapter à cette ’caractéristique’ délicate des F1 2026

La F1 a lancé une nouvelle ère en 2026, avec l’arrivée de moteurs hybrides de deuxième génération. Ceux-ci partagent équitablement la puissance du V6 thermique et celle du générateur électrique, et la gestion de la batterie va être cruciale pour garder de la puissance tout au long d’une course, et même d’un tour.

Matt Harman, directeur technique de l’ingénierie chez Williams, s’est exprimé en marge du lancement de la livrée de la FW48, confirmant qu’en 2026, le moteur thermique jouera un rôle crucial dans la gestion de l’énergie, et forcera des réglages différents.

"Fondamentalement, la récupération d’énergie sur cette voiture va être un défi" a expliqué Harman. "Nous savons pourquoi nous avons de l’aérodynamique active sur la voiture et nous devons donc nous assurer que nous pouvons maximiser cette récupération."

"Ainsi, l’une des choses que vous pourriez voir, ce sont des pilotes rétrogradant sur des rapports beaucoup plus courts que ce que vous avez jamais vu auparavant, pour essayer de maximiser ce type de récupération à des étapes clés du tour. À l’heure actuelle, un pilote passe très rarement la première vitesse. Vous pourriez voir cela arriver."

"Or, cela nous pose des défis plus loin dans la voiture, car c’est un problème de stabilité. Vous devez alors gérer la manière dont vous contrôlez l’unité de puissance, la stabilité à l’arrière de votre voiture et les systèmes dont vous disposez pour y parvenir."

"Il y a beaucoup de choses que nous devons examiner et c’est une caractéristique très spécifique de cette voiture particulière, cela exigera également du pilote qu’il adapte son style, car il ne voudra pas naturellement faire cela, je pense."

Le fait de récupérer de l’énergie avec le moteur thermique est évidemment un principe même des motorisations électrifiées, mais cela va être géré différemment sur les nouvelles Formule 1, comme l’a expliqué Angelos Tsiaparas, un des responsables de la conception du team.

"Imaginez une voiture de route hybride. Disons que vous avez une voiture avec une puissance thermique et électrique égale. Vous n’avez pas besoin d’appuyer sur la pédale de frein pour récolter de l’énergie électrique via votre moteur électrique" a déclaré Tsiaparas.

"À n’importe quel moment, vous pouvez décider de basculer le moteur électrique en couple négatif ou en puissance négative, disons en mode récolte, et brûler efficacement du carburant pour créer de l’électricité. Cela se produit déjà avec la réglementation actuelle. Ce n’est pas quelque chose de réellement nouveau."

"C’est juste que, parce que l’élément électrique en 2026 est tellement plus grand, presque trois fois plus puissant que l’ère précédente des unités de puissance, de telles stratégies deviendront beaucoup plus efficaces."

Lorsqu’on lui a demandé comment les unités de puissance influenceraient la hiérarchie en 2026, Harman a expliqué que l’intégration entre les nouveaux moteurs de la Formule 1 et le châssis mis à jour sera la clé du succès cette année.

"Je pense que votre principal moteur de performance dépendra du niveau de performance des sous-systèmes en eux-mêmes. Je veux dire, si vous avez une intégration unité de puissance-châssis très avancée, vous pourriez être à une extrémité de cette optimisation."

"Si vous en avez une qui peine dans certains domaines, alors vous devrez peut-être changer radicalement la façon dont vous exploitez votre voiture. Ce sera très spécifique. Et, vous savez, nous découvrons ces choses au quotidien, ce qui est intéressant. C’est en fait assez excitant."