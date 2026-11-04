Verstappen veut continuer ’dans la bonne direction’ au Brésil, un week-end ’spécial’ pour lui

Red Bull arrive au Brésil en tant que gagnante du dernier Grand Prix, et l’équipe a donc signé son troisième succès de la saison, avant de se diriger vers un tracé où Max Verstappen a souvent brillé. Cela donne évidemment de l’espoir au quadruple champion du monde dans l’espoir de signer un bon résultat, alors qu’il tire un bilan inattendu de cette saison, avec trois victoires qu’il n’espérait pas remporter cette année.

Le Néerlandais portera un casque spécial pour célébrer le Brésil et ses liens avec le pays, puisque sa compagne Kelly Piquet vient du pays, tout comme sa belle-famille, et il veut montrer son attachement à toute une nation qui fête toujours la Formule 1 avec enthousiasme.

"C’était incroyable d’obtenir la victoire au Mexique et un grand mérite revient à l’équipe. Les derniers week-ends ont été beaucoup plus prometteurs et je ne pensais pas gagner trois courses cette année, c’est un pas énormément positif dans la bonne direction alors que nous nous dirigeons vers les dernières courses" a déclaré Verstappen.

"J’ai toujours hâte d’aller au Brésil. C’est un endroit fantastique et c’est évidemment assez spécial puisque ma belle-famille est là-bas. La piste m’a réussi par le passé et nous avons eu beaucoup de superbes courses et de bons souvenirs, j’espère donc que nous pourrons passer un autre week-end solide."

"Je porterai mon casque spécial au Brésil, avec un design pensé pour être sympa pour les fans et pour montrer à quel point cet endroit est spécial pour moi. C’est une piste cool à piloter et je suis ravi d’être de retour ici."

Isack Hadjar a connu une course décevante au Mexique et espère faire mieux au Brésil, même s’il avait décroché une neuvième place sur tapis vert au terme d’un dimanche agité : "C’était bien de récolter des points après la course au Mexique, même si nous suis parti avec le sentiment qu’il y avait mieux à faire."

"Notre rythme a été vraiment solide, et nous avons fait de bons progrès sur nos départs, il y a donc du positif à retenir pour le Brésil, mais nous voulons un week-end plus propre ici pour tirer le meilleur parti de ce rythme et continuer à creuser l’écart au Championnat."

"Interlagos est un tour court, et le tracé apporte des défis différents de ceux de la semaine dernière, mais si nous pouvons mettre la voiture dans une bonne fenêtre dès le début, nous devrions être en mesure de nous battre pour un solide résultat."