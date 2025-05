Hamilton exprime ses inquiétudes sur les règles de la F1

Lewis Hamilton a exprimé ses inquiétudes concernant le nouveau règlement de la F1 pour 2026, admettant ne pas penser que « cela va dans la bonne direction ».

En 2026, la F1 introduira une nouvelle réglementation visant à rendre les voitures légèrement plus petites et plus légères, en mettant davantage l’accent sur la puissance électrique du groupe motopropulseur.

L’aérodynamique active sera également intégrée, ce qui devrait avoir un impact significatif sur les courses roue contre roue.

Plusieurs pilotes et membres d’équipe ont déjà remis en question le nouveau règlement après les premiers essais sur simulateur.

Hamilton a exprimé son opinion sur le nouveau règlement lors d’une interview accordée avant Monaco, qui débute aujourd’hui avec la journée médias.

"Personnellement, je ne pense pas que cela va dans la bonne direction."

"Je serai peut-être surpris l’année prochaine. Peut-être qu’à notre arrivée, les voitures seront vraiment belles."

"Avec la direction que nous prenons, nous allons moins vite. Mais les voitures devenaient trop lourdes."

"Je veux dire, l’année prochaine, je suppose qu’elles seront plus légères, mais cette génération de voitures est la plus lourde que j’ai pilotée. Le son me manque. Quand on entend une Ferrari V12, c’est de la passion."

"Dès que nous avons commencé à utiliser les V6, même si c’est une bonne direction pour le monde en termes de développement durable, c’est positif de ce point de vue... mais on ne peut pas se permettre de dire que le son est joli lorsqu’on voit passer la voiture de Michael Schumacher de 2003, et qu’on se dit : ’Ah !’"

Si ses résultats en piste n’ont pas été à la hauteur des attentes, Hamilton a admis que la pression pour bien faire le motivait.

"Cette année, la première moitié de saison a été la plus chargée de ma vie. La pression était sans aucun doute à son comble, et les attentes de chacun étaient immenses."

"Mais face à la réalité, nous ne sommes pas en lice pour le titre mondial en termes de rythme pur. "

"Ma première année chez Mercedes, les six premiers mois ont également été difficiles. L’engouement était moindre qu’ici, car il s’agit de Ferrari."

"La direction dans laquelle j’ai poussé la voiture et les réglages ont bien fonctionné en Chine, mais nous avons dû réduire certains aspects (hauteur de caisse, ndlr), et nous n’avons aussi bien réussi depuis."