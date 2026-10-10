Verstappen signe la pole au GP de Singapour devant les deux Ferrari

Le Grand Prix de Singapour se poursuit après un Sprint disputé sous la pluie qui a vu neuf abandons, et une Qualification Sprint disputée hier sur le sec. C’est l’heure de la qualification pour les 22 pilotes, afin de déterminer la grille de départ en vue de la course demain. Et avec une première moitié de week-end déjà effectuée, les équipes auront peaufiné leur monoplace afin d’améliorer les performances pour les moments les plus importants du week-end.

Max Verstappen est le favori après avoir signé la pole du Sprint et remporté la course de 100 kilomètres en début de journée, mais il devra faire attention aux Ferrari, véloces en ce début de week-end, et qui auront à cœur de confirmer leur double top 3 du Sprint.

McLaren F1 est un peu en retrait en ce début de week-end mais l’équipe avait quand même ses deux voitures dans le top 5 sur la grille du Sprint, et il se pourrait que les deux soient encore bien placées dans ces qualifications.

L’interrogation est plutôt du côté de Mercedes, où Kimi Antonelli semble ralenti par les évolutions de la W17 et manquait jusqu’ici de rythme pour jouer une place dans le top 5. George Russell avait ce rythme, mais il sera dernier sur la grille à cause de changements de pièces moteur.

14h45 : La qualification a été retardée à cause du retard pris pendant le Sprint. Ainsi, elle démarrera à 15h30, soit 30 minutes plus tard que prévu.

14h48 : Pour Russell, il s’agira aussi d’aller chercher une confiance qui sera surement émoussée par son erreur du Sprint. En effet, même s’il a été piégé par la puissance de sa voiture, il pense avoir commis une imprudence.

14h51 : La situation s’est tendue chez McLaren lors du Sprint avec un accrochage entre Lando Norris et Oscar Piastri. Les deux pilotes n’ont pas franchement admis de tort mais sont restés plutôt calmes après cet incident.

14h53 : Alpine F1 a remplacé la batterie de la voiture de Franco Colapinto avant les qualifications, suite à son abandon dans le Sprint. Cela n’entraîne pas de pénalité, avec une pièce provenant de son stock déjà utilisé, mais l’équipe continue d’enquêter sur la cause de ce problème.

14h59 : Il y a eu une conférence après le Sprint F1 et Max Verstappen s’est confié sur ses espoirs pour les qualifications mais a aussi émis le souhait de vraiment voir Red Bull corriger ses problèmes lors des départs, après avoir à nouveau perdu la tête tout à l’heure face à Russell.

"Je suis impatient d’aborder les qualifications, c’est certain. Bien sûr, je veux tenter de me battre à nouveau pour la pole position, même si je m’attends à une lutte serrée impliquant de nombreuses voitures – ce qui est une excellente chose, évidemment. J’espère que nous pourrons jouer un rôle dans cette bataille."

"Cela dit, il faudra aussi réussir le départ par la suite ; jusqu’à présent, nos départs ont toujours été catastrophiques. Il faut donc vraiment comprendre ce que nous faisons de travers à ce niveau-là."

"Nous avons quelques points faibles sur lesquels nous devons travailler. De notre côté aussi, je pense que nous devons faire mieux, car les Racing Bulls, qui ont le même moteur, prennent parfois de meilleurs départs que nous. Il faut donc simplement que nous soyons meilleurs."

15h01 : Qu’attend-on chez Ferrari de ces qualifications ? Lewis Hamilton, 2e du Sprint F1, se dit confiant mais avec des réserves.

"Je pense que nous avons le potentiel de nous battre avec Max pour la première ligne hier, au moins. Reste à savoir si nous pourrons réellement les devancer. Mais je pense que la voiture est performante ici, il faut vraiment réussir son coup et trouver les bons réglages. Or, nous étions un peu à côté de la plaque au début des Libres hier."

"D’habitude, nous commençons les essais avec une voiture déjà bien réglée, mais ce n’était pas le cas cette fois-ci. Nous avons dû effectuer de nombreux changements, ce qui revient un peu à jouer à pile ou face. Je pense que l’équilibre de la voiture était totalement inadapté lors des qualifications. Mais nous en avons tiré des leçons et j’espère que, comme je l’ai dit, nous serons bien placés pour les qualifications."

15h04 : 3e du Sprint F1 mais 2e des qualifications d’hier, Charles Leclerc admet que "si la piste est sèche, je ne vais pas trop modifier la voiture, je pense qu’il suffira de quelques ajustements ici et là. Je sais ce qu’il faut améliorer sur le sec. En revanche, si la piste est humide, il faudra prendre une décision et une décision importante, qui plus est parce que la course est aussi incertaine en termes de météo."

15h06 : On attend toujours le résultat de l’enquête de la FIA sur l’accrochage entre les deux McLaren lors du Sprint. Norris va-t-il garder son point de la 8e place ?

15h07 : Qu’en est-il de la météo ? Il n’a pas plu depuis la course Sprint et, avec les températures élevées, la piste a séché.

Il reste quelques zones humides, mais elles se situent en dehors de la trajectoire idéale, tout est donc prêt pour une séance de qualifications sur le sec avec un départ prévu à 15h30.

15h09 : Les commissaires ont jugé que l’accrochage entre Lance Stroll et Sergio Pérez était de la responsabilité de ce dernier. Mais ses 5s de pénalité n’étaient pas applicables car il a abandonné, et elles ne sont pas converties sur une grille de course car c’était un Sprint, donc aucun des deux n’est puni. Cela ouvre quand même une possibilité aux pilotes d’échapper à des sanctions dans le cas d’un comportement antisportif...

15h12 : Les mécaniciens travaillent toujours sur la voiture de Russell pour qu’il participe à la qualification. Mais avec un départ en dernière place demain déjà assuré, ce n’est pas catastrophique s’il ne peut pas participer. D’autant qu’il n’aura qu’une seule occasion limitée de donner l’aspiration à Antonelli, entre les virages 4 et 5.

15h15 : Arvid Lindblad et Oliver Bearman sont innocentés par les commissaires, le premier pour avoir roulé en sens interdit car il n’a pas pris de risque, et le second pour avoir été plus lent qu’il aurait dû l’être.

15h23 : Les dernières décisions ne sont pas encore tombées alors que la qualification approche... ça ne saurait tarder !

15h25 : McLaren a dû changer la boîte de vitesses de Piastri et a démonté celle de Norris pour vérifier qu’il n’y avait pas de dégâts, mais tout est prêt pour la qualifiction.

15h27 : La température de l’air est de 27 degrés, et celle de la piste de 40 degrés.

15h29 : On attend les dernières décisions de la FIA mais la qualification va être lancée... on vous donnera le verdict des commissaires ici dès qu’il tombera !

15h30 : C’est parti !

Q1 - 18 minutes

15h32 : Hadjar remercie son équipe pour avoir remplacé son moteur : "Merci pour l’effort, j’apprécie vraiment !"

15h33 : Ocon est à l’arrêt ! Dans son tour de préparation, le Français est allé frôler le mur après que ses freins n’ont pas fonctionné.

15h34 : Stroll est aussi sorti ! Le Canadien repart également, mais lui est arrivé trop vite dans le virage.

15h35 : Hadjar est arrêté dans une échappatoire, et il revient en piste. Norris signe le meilleur temps en 1’34"230.

15h36 : Hamilton fait nettement mieux en 1’33"311 ! Mais Hadjar est de nouveau au ralenti en piste, il dit à la radio que son moteur est coupé.

15h37 : Le Français a redémarré sa voiture, et Piastri a pris le troisième chrono. Russell et Verstappen sont dans un tour rapide.

15h38 : Russell ne fait pas mieux que quatrième, et Verstappen passe en tête en 1’33"241 ! Antonelli prend le troisième chrono. Russell dit qu’il sent une odeur de brûlé et demande une vérification de ses freins.

15h39 : Norris prend le meilleur temps en 1’33"047, et Franco Colapinto signe un très bon cinquième temps entre Antonelli et Piastri.

15h40 : Mais Piastri améliore et se place deuxième à 0"029 de son équipier. Lawson prend la sixième position, et Lindblad la dixième.

15h42 : Hadjar est ressorti mais n’arrive pas à passer les vitesses de sa voiture. Hülkenberg se place entre Hamilton et Leclerc en cinquième place !

15h43 : Les commissaires n’ont pris aucune action contre Norris dans l’accrochage du Sprint, il reste huitième et conserve son point. Et le Britannique fête cela avec un meilleur temps en 1’32"775 ! Piastri n’améliore pas.

15h44 : Hamilton fait encore mieux en 1’32"680. Bearman prend le cinquième temps ! Mais Antonelli fait mieux et se place entre Norris et Piastri. Le tour d’Antonelli est annulé pour non-respect des limites de piste.

15h45 : Gasly a signé le septième temps derrière Hülkenberg, et les équipes du peloton semblent jouer dans la même cour que les top teams en ce début de qualification !

15h46 : Hadjar met pied à terre et sa qualification est terminée sans aucun tour signé.

15h47 : Russell améliore mais reste dixième ! La Mercedes n’est pas à son aise sur ce circuit, de toute évidence. Ou devrait-on dire, les Mercedes, puisque les deux spécifications sont tout juste dans le top 10, Antonelli étant neuvième actuellement.

15h48 : Hülkenberg améliore et prend le cinquième temps, Colapinto le septième. Alex Albon reste 16e, et Ocon le dépasse en prenant le 14e temps.

15h49 : Lindblad progresse en huitième position, et Lawson se place quatrième à deux dixièmes de Hamilton ! Alonso ne fait pas mieux que 17e. Hamilton améliore en première place en 1’32"429.

Les éliminés sont Alonso, Albon, Stroll, Pérez, Bottas et Hadjar.

15h54 : Laurent Mekies explique le problème de Hadjar et précise que ça n’a pas de lien avec le changement de moteur effectué entre le Sprint et la qualif : "On n’aurait rien pu faire différemment, il a eu un problème sur la boîte de vitesses. C’est un peu tôt pour comprendre les causes, mais c’est ce problème, et on va analyser les causes."

Q2 - 15 minutes

15h57 : Les Mercedes sont les premières en piste devant les Audi. Tous les pilotes prennent la piste les uns après les autres.

15h59 : Russell signe la première référence en 1’32"323, et Antonelli se place juste devant en 1’32"165 ! Hülkenberg est à une seconde, et Bortoleto à 2"6. Norris prend le troisième chrono dans le même dixième que Russell.

16h00 : Hamilton signe le meilleur temps en 1’31"766 ! Piastri prend le cinquième temps et Leclerc le sixième devant les Audi, mais Lawson s’intercale juste derrière lui.

16h01 : Verstappen prend le troisième temps entre les Mercedes. Lindblad se positionne juste derrière Lawson, et devant les Alpine.

16h02 : Verstappen se plaint des baisses de rapports. Les pilotes Haas s’intercalent entre les deux Alpine, et Sainz ne fait pas mieux que 14e.

16h03 : Norris remonte en deuxième place à un dixième. Bortoleto est dernier après une erreur qui aurait pu lui coûter un gros accident.

16h05 : Hülkenberg améliore mais reste dixième à 1"1 de Hamilton, et à deux dixièmes des Racing Bulls. Bortoleto ne fait pas mieux que 15e.

16h06 : Leclerc remonte en quatrième position, et Hamilton améliore de deux dixièmes en 1’31"529. Piastri a touché le mur, sans dégâts.

16h07 : Piastri améliore mais reste à sept dixièmes, en cinquième place.

16h08 : Verstappen remonte en deuxième place à un dixième de Hamilton.

16h09 : Antonelli prend le quatrième temps et se place quatrième, Norris n’améliore pas.

16h10 : Colapinto a tout donné avec un choc dans le mur mais reste 16e, alors que Gasly remonte dans le top 10 avec la huitième place. Hülkenberg n’améliore pas et reste... 11e. Bearman est 12e, Lindblad progresse en huitième position.

16h11 : Leclerc remonte en quatrième place, Lawson en septième et Bortoleto reste 15e. Russell est sixième.

Les éliminés sont Hülkenberg, Bearman, Ocon, Sainz, Bortoleto et Colapinto.

Q3 - 13 minutes

16h19 : Les pilotes vont certainement être prudents dans ce premier tour, pour avoir un chrono validé en cas de problème en fin de séance.

16h20 : Mais Verstappen ne limite pas son effort et attaque !

16h21 : Le Néerlandais signe la première référence en 1’31"373 ! Leclerc fait le deuxième temps à 2 dixièmes et demi. Lindblad est à 1"4, et Lawson fait mieux à 0"999 du meilleur temps.

16h22 : Norris prend le troisième temps à 3 dixièmes, et Piastri est à une demi-seconde de son équipier. Gasly se glisse entre les Racing Bulls.

16h23 : Hamilton échoue à 0"123 de Verstappen alors qu’il était à 2 millièmes dans le deuxième secteur, et une petite erreur dans la chicane avant les derniers virages lui a surement coûté du temps. Antonelli remonte au troisième rang à 0"189 de Verstappen.

16h25 : Albon et Bottas sont jugés responsables des collisions pendant le Sprint, mais comme pour Bottas, aucune pénalité n’est appliquée... car il n’y a plus de Sprint cette année ! Les positions de pénalité qui auraient dû en découler sur la grille sont donc purement et simplement effacées.

16h26 : Mercedes ressort tôt avec ses deux pilotes pour la dernière tentative.

16h28 : Il semblerait que l’équipe fasse faire deux tours de préparation à ses pilotes, pendant que leurs rivaux prennent la piste.

16h30 : Norris termine son tour et reste cinquième. Piastri boucle le sien à son tour et ne fait pas mieux que septième.

16h31 : Hamilton termine et échoue à faire mieux que Verstappen ! Leclerc améliore et passe devant son équipier en deuxième place ! Antonelli arrête sa tentative car il était en retard. Gasly prend la huitième place devant Lawson et Lindblad.

Verstappen signe donc la deuxième pole du week-end et il sera en première ligne aux côtés de Leclerc. Hamilton sera en deuxième ligne avec Antonelli, et Norris et Piastri seront en troisième ligne. Gasly et Lawson suivront en quatrième ligne devant Lindblad et Hülkenberg. Russell a signé le sixième chrono mais sera en fond de grille.