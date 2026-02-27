Verstappen satisfait mais Red Bull est encore ’trop juste pour gagner’

Avant le début d’une saison charnière pour Red Bull Racing, qui roule avec son propre moteur à partir de cette saison, Max Verstappen a livré une analyse lucide et nuancée des forces et faiblesses de son équipe. Si le quadruple champion du monde n’a pas manqué de saluer le travail accompli sur le V6 turbo hybride conçu en interne avec Ford, il identifie déjà un domaine clé dans lequel Red Bull peut encore progresser : la corrélation du groupe propulseur entre ce qui est attendu et la réalité.

Basée à Milton Keynes, l’écurie autrichienne s’apprête à disputer sa toute première saison en tant que constructeur à part entière, avec Ford en soutien technique sur l’hybride notamment. Un projet d’envergure, qui marque le retour du géant américain en Formule 1 après plus de vingt ans d’absence et qui, en toute logique, devait nécessiter un certain temps d’adaptation.

Pourtant, dès les essais hivernaux, le projet semble dépasser les attentes initiales. La RB22 s’est montrée plus performante qu’anticipé, et Verstappen n’a pas tardé à souligner le caractère "remarquable" du travail réalisé par son équipe pour mettre ce nouveau moteur en piste dans de bonnes conditions.

Interrogé lors d’un événement organisé par Viaplay sur son ressenti après les essais de Bahreïn, le Néerlandais a dressé un premier bilan positif : "Dans l’ensemble, j’en suis ressorti avec un sentiment positif."

"Nous avons en réalité rencontré très peu de problèmes. Je trouve que c’est assez remarquable d’avoir réussi à tout organiser aussi bien avec un nouveau moteur et autant de nouvelles personnes. De ce point de vue-là, je suis très satisfait."

Fort de 71 victoires en Grand Prix, Verstappen entamera néanmoins la saison sans le numéro 1 sur sa monoplace pour la première fois depuis la fin 2021. Et malgré la solidité apparente du projet, il ne s’attend pas à pouvoir jouer immédiatement les premiers rôles.

Au-delà même de la lutte pour le titre, le pilote Red Bull ne pense pas que le package actuel permettra de viser des victoires dès le début.

"Si l’on regarde la performance pure, je pense que nous devons encore franchir une étape pour réellement nous battre aux avant-postes," explique-t-il.

"À l’heure actuelle, je ne pense pas que nous lutterons pour la victoire. Mais il faut aussi être réaliste : ce n’était pas notre attente au lancement de ce règlement, avec notre propre moteur."

Une prudence que Verstappen assume, même si les rivaux de Red Bull se montrent, eux, très élogieux à l’égard du moteur maison. Le Néerlandais ne s’en amuse pas moins : "Je ne pense pas qu’ils s’y attendaient non plus - ils pensaient probablement que le moteur allait simplement exploser régulièrement."

"À ce niveau-là, nous avons fait un travail formidable et nous maîtrisons bien la situation. Nous pouvons clairement en être fiers."

Quant aux axes d’amélioration, Verstappen reste volontairement discret.

"Il y a beaucoup de choses à peaufiner, y compris sur le moteur," confie-t-il.

"Le règlement est tellement complexe qu’il y a toujours quelque chose à améliorer. Nous travaillons évidemment très dur là-dessus. Je ne peux pas entrer dans les détails de ce que nous faisons exactement, mais il reste encore beaucoup de marge de progression."

Poussé à préciser sa pensée, le champion du monde finit par lever légèrement le voile sur ce qu’il considère comme un point clé.

"Une grande partie de tout cela concerne simplement la corrélation entre l’attendu et le réel," admet-il.

"Il faut toujours tenir compte de la température, par exemple celle du moteur lui-même, mais aussi des conditions ambiantes."

"Cela a toujours une influence importante sur les performances d’un moteur. Dans ce domaine, nous pouvons encore franchir une étape."