Le cloud et l’IA au cœur de l’extension du partenariat entre Oracle et Red Bull Racing

Red Bull Racing a prolongé son partenariat titre avec Oracle dans le cadre d’un accord pluriannuel pour inaugurer une nouvelle ère de performance pilotée par la donnée

Ce renouvellement renforce un partenariat technologique qui devient le plus intégré de la discipline, la technologie Oracle propulsant la réussite de l’équipe et contribuant à lui offrir un avantage compétitif.

Le partenariat prolongé s’appuie sur l’héritage de l’équipe : Oracle Cloud Infrastructure (OCI) et Oracle AI accompagneront la première apparition, en 2026, de la nouvelle unité de puissance hybride de Red Bull Ford Powertrains, des simulations de stratégie de course de pointe et un agent stratégique innovant basé sur l’IA. Oracle Red Bull Racing utilisera également les applications Oracle Fusion Cloud pour la finance, les RH et le marketing, afin d’accroître la productivité, réduire les coûts et optimiser l’expérience des collaborateurs et des fans.

Laurent Mekies, CEO et Team Principal, a déclaré : « Depuis qu’Oracle est devenu notre partenaire titre en 2022, l’équipe a décroché trois titres pilotes, deux titres constructeurs et battu de nombreux records. Notre partenariat avec Oracle est un immense succès et nous sommes ravis de poursuivre cette collaboration dans cette nouvelle ère de la F1. L’expertise précieuse d’Oracle nous permet de comprendre et d’optimiser d’innombrables variables avec plus de précision et de rapidité que nos concurrents. Grâce à Oracle Cloud et Oracle AI, nous pouvons nous adapter, prendre de meilleures décisions et maintenir le niveau de performance nécessaire pour remporter des titres. Nous sommes impatients de poursuivre cette réussite dans le cadre de ce partenariat pluriannuel. »

Clay Magouyrk, CEO, Oracle, a déclaré : « Oracle Red Bull Racing s’appuie sur Oracle Cloud et Oracle AI pour atteindre les plus hauts niveaux de performance et résoudre certains des défis les plus complexes et critiques du monde. Les technologies que l’équipe utilise pour modéliser ses stratégies, perfectionner son moteur hybride et déployer les dernières innovations IA sur les circuits sont les mêmes qui transforment les entreprises de tous secteurs. Sur la piste comme en entreprise, Oracle Cloud et Oracle AI apportent la vitesse et l’intelligence nécessaires pour gagner. »

Les règlements 2026 redéfinissent en profondeur la génération de puissance, la gestion de l’énergie et la recherche de performance. Oracle Red Bull Racing continuera de s’appuyer sur OCI, Oracle Fusion Cloud Applications et Oracle AI pour conserver un avantage compétitif à travers quatre initiatives clés :

Agent stratégique alimenté par l’IA

• Oracle et Oracle Red Bull Racing collaboreront pour le déploiement d’un nouvel agent de stratégie propulsé par l’IA, marquant une avancée majeure dans la façon dont les ingénieurs de piste traitent l’information et prennent des décisions.

• Développé à l’aide de la pile IA complète d’Oracle et conçu pour fonctionner aux côtés des ingénieurs, cet agent IA automatisera la collecte de données, interprétera les entrées historiques et en temps réel, et fournira des analyses pour aider les ingénieurs à réagir plus rapidement à l’évolution des conditions.

Nouvelle génération de moteur hybride

• La première de l’unité de puissance hybride Red Bull Ford Powertrains, conçue et testée principalement sur OCI, constitue un jalon essentiel. Réussir, en tant que nouvel acteur, à développer en quatre ans une unité de puissance concurrentielle face à des motoristes historiques, est une prouesse technique remarquable.

• L’équipe a tiré parti des capacités de calcul haute performance, d’infrastructure bare metal et de simulation à grande échelle d’OCI pour concevoir, valider et affiner son moteur dans des délais record.

• Oracle accompagne le programme depuis le début et continuera d’assurer les mises à jour et l’intégration sur OCI tout au long de la saison.

Simulations de course avancée

• Les règlements 2026 exigent une modélisation bien plus sophistiquée, et OCI permet à l’équipe d’exécuter des simulations plus fines et approfondies, adaptées au nouveau contexte stratégique. Ces modèles de nouvelle génération — nettement plus riches et variés que ceux des saisons précédentes — intègrent la gestion énergétique, l’aérodynamique active, les fenêtres de déploiement, l’interaction pneumatiques, et des milliers de scénarios de course possibles.

• Cette capacité de simulation étendue fournit aux pilotes et stratèges des recommandations claires et fondées sur les données pour optimiser les décisions de course tout au long du week-end.

• À mesure que la F1 s’appuie de plus en plus sur la simulation avancée, OCI apporte l’échelle et la rapidité nécessaires à Oracle Red Bull Racing pour tester, apprendre et s’adapter plus vite que la concurrence.

Excellence opérationnelle

• Avec Oracle Fusion Cloud Applications, Oracle Red Bull Racing pourra exploiter les capacités d’IA les plus récentes intégrées à la suite pour accroître son efficacité, améliorer la prise de décision et maintenir son avance compétitive.

• L’équipe utilisera Fusion Cloud Applications pour la finance, les RH et le marketing, afin d’optimiser la planification et le budget, simplifier la paie, enrichir l’expérience collaborateur et renforcer l’engagement des fans grâce à des contenus personnalisés, des récompenses exclusives et un programme de fidélisation innovant.