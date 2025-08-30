Perez - Bottas, un duo conservateur chez Cadillac qui suscite le débat en F1

La décision de Cadillac de lancer son programme de Formule 1 avec Sergio Perez et Valtteri Bottas divise le paddock.

Le Dr Helmut Marko, qui a décidé avec Christian Horner de se séparer de Perez après 2024, a déclaré que le duo était solide mais conservateur.

"Ils ont choisi la voie de la prudence," a déclaré le conseiller de Red Bull.

"Ils savent donc ce qu’ils ont. Je lui ai parlé (à Perez) au téléphone, et il est motivé. S’il est motivé et que la voiture est performante, il retrouvera sans aucun doute son niveau d’antan."

Le Mexicain a été évincé de Red Bull fin 2024, tandis que Bottas passe la saison 2025 comme pilote de réserve chez Mercedes après un dernier passage difficile chez Sauber.

Ralf Schumacher, consultant de Sky Deutschland, a déclaré que le défi pour le duo était clair.

"2024 a été une année très difficile pour Perez. Il était dans un trou mental. Maintenant, au moins, la question devient intéressante : est-il à égalité avec Bottas ou meilleur ? Il pourra alors se racheter, comme Albon."

"Peu importe où se trouve la voiture, les deux sont pratiquement au même niveau. Celui qui est nettement plus faible ne restera en Formule 1 que pour une courte période. Ils veulent mettre Colton Herta en F2 et cela ne va pas durer des années."

Schumacher a également admis qu’il pensait que son neveu Mick, désormais chez Alpine en WEC, aurait été "un meilleur choix pour Cadillac".

Quant à l’avenir de Mick, face aux rumeurs d’un transfert en WEC d’Alpine vers Cadillac, avec un éventuel rôle de remplaçant en F1, Ralf a insisté : "Je reste en dehors de ça."

"Cadillac dispose d’un solide package en endurance, même si Mick est désormais à l’aise avec Alpine et a consolidé sa position."

Frederik Vesti est un autre jeune pilote déçu. Déjà pilote chez Cadillac en Endurance et pilote de réserve chez Mercedes, le Danois a une fois de plus vu Bottas promu devant lui.

"C’est vraiment frustrant de ne pas avoir été sélectionné. C’était une excellente opportunité pour moi d’accéder à la Formule 1."

"La seule chose dont je puisse me consoler, c’est que je n’ai pas été choisi au profit d’un autre jeune pilote."

"C’est la décision la plus conservatrice qui puisse être prise. Les deux pilotes qu’ils ont recrutés sont une bonne affaire pour les premiers week-ends et les premiers mois, mais ils découvriront rapidement qu’il y a plus de potentiel ailleurs."

Par ailleurs, Gabriel Bortoleto, débutant chez Sauber, a déclaré que son compatriote brésilien Felipe Drugovich, longtemps lié à un baquet Cadillac, était tout aussi méritant.

"Felipe est un grand ami, et je pense vraiment qu’il méritait une chance de faire partie de la Formule 1. C’est un champion de Formule 2, donc je pense que tous ceux qui gagnent en F2 devraient avoir leur chance. Mais c’est une grande entreprise, ils ont leurs raisons pour décider de telles choses, et c’est le genre de déception qui arrive."