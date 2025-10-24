Norris salue des ’discussions faciles’ qui ont permis le retrait de ses ’répercussions’

McLaren F1 a pris la décision d’annuler les répercussions prévues à l’encontre de Lando Norris après l’accrochage de Singapour, où il avait percuté Oscar Piastri au départ. Une décision qui intervient après un nouvel incident à Austin, lors duquel la responsabilité de l’Australien a été engagée par son équipe.

Pour Norris, les discussions on été rapides et claires, et c’est une très bonne chose selon lui, car il n’y avait pas de débat. En effet, il s’est toujours considéré comme une victime dans cet accrochage.

"Oui, je veux dire, c’étaient des discussions assez faciles" a déclaré Norris, qui apprécie de ne plus avoir à y penser. "Je pense que tout ira bien à partir de maintenant, je me concentre juste sur le reste de la saison."

Si McLaren a dû s’occuper de ce sujet entre Austin et Mexico, il était important selon lui de ne pas laisser ce problème s’insérer dans le week-end à venir, notamment sur le plan sportif. Et c’est d’autant plus appréciable pour lui qu’il n’a plus de désavantage sur le papier.

"Bien sûr, c’est mieux quand il n’y a pas d’obstacles ou de petits désavantages, comme c’était le cas auparavant. Donc oui, rien de spécial, juste quelques conversations rapides et je me concentre sur le reste de la semaine."