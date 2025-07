Verstappen relativise l’impact de Mekies après sa victoire au Sprint

Max Verstappen a insisté sur le fait qu’il serait prématuré d’attribuer sa victoire lors de la course sprint du Grand Prix de Belgique au récent changement de direction de Red Bull en Formule 1.

Red Bull entame un week-end de course avec un nouveau directeur d’équipe, suite à l’annonce, il y a deux semaines, de la nomination de Laurent Mekies à la tête de l’écurie à la place de Christian Horner.

Le règne de Mekies a débuté sur une note victorieuse, Verstappen ayant livré une démonstration magistrale pour s’imposer face aux McLaren plus rapides lors de la course de 15 tours à Spa-Francorchamps.

Verstappen a capitalisé sur l’avantage de vitesse en ligne droite de Red Bull pour prendre l’extérieur à Oscar Piastri, détenteur de la pole position, dans la chicane des Combes dès le premier tour.

Alors que Piastri et Lando Norris restaient bien collés dans ses rétroviseurs au fil des tours, le Néerlandais est resté imperturbable pour s’imposer.

Mais Verstappen estime que sa victoire lors de la première course de Mekies à la barre était une coïncidence.

"C’est très difficile de dire, en deux semaines, que beaucoup de choses peuvent changer du jour au lendemain."

"Il s’agit de nouer une relation et de comprendre comment chacun fonctionne."

"Puis, à un moment donné, on tire des conclusions et on souhaite peut-être changer quelque chose. Et c’est quelque chose qui se produira dans les semaines, voire les mois à venir."

"C’est donc encore très tôt. Mais jusqu’à présent, il est très enthousiaste et très motivé. C’est exactement ce que l’on recherche. Je m’entends très bien avec lui. Donc, oui, c’est un très bon début."

Verstappen a souligné que ce changement n’avait pas eu beaucoup d’impact sur le plan personnel, tout en reconnaissant le coup de boost que cela a pu apporter à l’équipe au milieu de ces bouleversements.

"L’équipe peut toujours compter sur moi. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même, quel que soit le responsable. Et oui, ils savent que je ne me retiens jamais."

"J’essaie toujours de leur offrir le meilleur résultat possible. Et c’est aussi pour ça qu’ils me paient."

"C’est positif, c’est sûr. On a besoin, bien sûr, d’énergie positive. L’équipe voit peut-être plus d’impact que moi avec Laurent à la barre. Mais oui, c’est un excellent début pour notre collaboration."